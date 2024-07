Film Sir Ridley Scott: ‚Gladiator 2’ enthält „größte Actionsequenz“ seiner Karriere

Sir Ridley Scott - October 2023 - Getty Images - Deadline Contenders Film BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2024, 08:00 Uhr

Sir Ridley Scott hat verraten, dass ‚Gladiator 2‘ die „größte Actionsequenz“ seiner Karriere enthält.

Der legendäre Filmemacher sagt, dass die Filmfans von Anfang an eine der actionreichsten Szenen erwarten können, die er je gedreht hat.

Er sagte gegenüber ‘Empire’: „Wir beginnen den Film mit der wahrscheinlich größten Actionsequenz, die ich je gemacht habe. Wahrscheinlich größer als alles in Napoleon.“

Im Trailer sieht man Hauptdarsteller Paul Mescal, wie er ein Nashorn abwehrt, das in Wirklichkeit mit Hilfe von Computern und KI hergestellt wird. Er erklärte: „Computerisierung und KI – man muss sie annehmen. Ich kann einen Computer jedes Molekül und jede Falte auf einem Nashorn lesen lassen und es dann auf ein dickes Stück Plastik schneiden, absolut als Körper eines Nashorns, der dann auf eine Skelettform zugeschnitten wird.“

Er lobte die Technologie und strahlte: „Ich habe dieses Ding, das 40 Meilen pro Stunde fahren kann, sich auf der Stelle dreht, mit dem Kopf wedelt und knurrt. Ein zwei Tonnen schweres Nashorn mit einem Mann auf dem Rücken! Ich meine, das macht eine Menge Spaß.”

Der Oscar-Nominierte Mescal spielt in der Fortsetzung die Rolle des Lucius Verus, der in die Sklaverei gezwungen wird, und erklärte, wie schwierig es war, für die Rolle in Form zu kommen, ohne dabei zu übertreiben. Der 28-jährige Schauspieler erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich wollte einfach groß und stark sein und wie jemand aussehen, der ein bisschen Schaden anrichten kann, wenn die Kacke am Dampfen ist.