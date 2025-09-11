Musik Sir Ringo Starr liebt Live-Auftritte

Ringo Starr - Joe Chambers Musicians Legacy Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2025, 14:00 Uhr

Sir Ringo Starr hat immer noch große Freude daran, live aufzutreten.

Die 85-jährige Beatles-Legende rockt seit fast vier Jahrzehnten auf den Bühnen und es sieht nicht so aus, als hätte er vor, in nächster Zeit aufzuhören.

Vor dem Start seiner aktuellen US-Tournee mit seiner All-Starr Band sagte Ringo vor versammelten Medienvertretern im Riverside Theater in Milwaukee: „Wir müssen auf Tournee gehen, um das Vergnügen zu haben, vor Publikum zu spielen. Ich liebe es, live zu spielen.

Ich mache das seit 1989, und es funktioniert einfach. Wir sind eine Band, eine Gruppe von Leuten, die alle in ihren eigenen Bands waren, mich eingeschlossen. Ich bin immer noch auf Tournee. Man glaubt nie, dass man so weit kommen wird. Und ich mache immer noch das, was ich liebe.“

Der Schlagzeuger betonte kürzlich, dass seine Leidenschaft für die Musik ihn jung hält. Vor seinem 85. Geburtstag im Juli sagte Ringo gegenüber der Zeitung ‚New York Times‘: „Es haut mich um. Ich schaue in den Spiegel und bin 24. Ich bin nie älter als 24 geworden.“ Er fügte hinzu: „Ich liebe, was ich tue. Als ich anfing, kam meine Mutter zu den Konzerten. Sie sagte immer: ‚Weißt du, mein Sohn, ich habe immer das Gefühl, dass du am glücklichsten bist, wenn du Schlagzeug spielst.‘ Sie hat es also bemerkt. Und ich auch.“