Musik Slipknot hoffen auf Olympia-Gig 2028

Slipknot - Oslo gig Feb 2020 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 12:01 Uhr

Die Metal-Band hat Großes für die Zukunft vor.

Slipknot würden gerne bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles auftreten.

Schlagzeuger Shawn ‚Clown‘ Crahan verrät, dass die Musiker darauf hoffen, bei dem Sport-Event in vier Jahren in den USA dabei zu sein, nachdem die Metal-Band Gojira bei der Eröffnungszeremonie in Paris diesen Sommer mitgerockt hat.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Metal Hammer‘ erzählt der Musiker: „Ich habe Gänsehaut bekommen [als ich Gojira bei der Eröffnungsfeier sah]. Ich weiß, das klingt jetzt blöd, aber ich bin einfach so stolz auf sie. Ich weiß, das Wort ‚stolz‘ hört sich wahrscheinlich seltsam an, wenn es von mir kommt, aber diese Band ist so unglaublich, und sie sind Freunde von uns… Als ich den Auftritt gesehen habe, war ich einfach nur stolz, dass sie das gemacht haben. Was für eine große, große Ehre, was für eine große Leistung.“

Der Drummer fügt hinzu: „Und was für eine enorme Metapher: Du hast all diese wunderbaren Athleten, die Besten der Besten der Besten zusammen, und jemand, der daran beteiligt war, dachte: ‚Wir sollten Gojira holen, um das zu eröffnen …‘ Als ob Gojira die Goldmedaille wären.“

Nun wollen die Musiker in die Fußstapfen ihrer Freunde aus Frankreich treten. „Wir würden es gerne tun. Man wird Slipknot einige verrückte Sachen machen sehen. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir bei den Grammys und bei den Olympischen Spielen auftreten wollen. Warum nicht? Wir haben schon 25 Jahre lang die Standard-Tour gemacht und in Zukunft werden wir überall dabei sein“, prophezeit Crahan.