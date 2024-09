Musik Slipknot: Ihre Beziehung ist ’nicht mehr so ​​eng‘ wie früher

Corey Taylor - Slipknot - DEC 2022 - AVALON - Hell and Heaven Metal Fest - Mexico BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.09.2024, 14:00 Uhr

Der Musiker hat zugegeben, dass die Beziehung zwischen den Bandmitgliedern heute „nicht mehr so ​​eng“ sei.

Shawn „Clown“ Crahan hat zugegeben, dass die Beziehung zwischen den Bandmitgliedern von Slipknot heute „nicht mehr so ​​eng“ sei.

Die Heavy-Metal-Musikgruppe hat 25 Jahre seit der Veröffentlichung ihres selbstbetitelten Debütalbums gefeiert, wobei Crahan jedoch einräumte, dass die Rocker wegen der zahlreichen Besetzungswechsel, darunter der tragische Tod ihres Bassisten Paul Gray und des Schlagzeugers Joey Jordison, wahrscheinlich nicht mehr die Verbundenheit zurückgewinnen werden, die sie einmal hatten.

Der 54-jährige Musiker, der der Mitbegründer von Slipknot ist, verriet in einem Gespräch gegenüber dem ‚Metal Hammer‘-Magazin: „Bruder, die Band wird nie wieder so sein wie sie es früher einmal war. Ich kann dir gar nicht sagen, wie eng wir damals miteinander verbunden waren: Wir stehen uns heute nicht mehr so ​​nahe. Leute sind weg. Craig (Jones) ist raus. Chris (Fehn) ist raus, Joey ist raus, Paul ist raus. Die Band ist anders. Aber damals hat es neun Jungs gegeben, die am selben Ort sein wollten, und wir haben das hinbekommen. Und wir sind hier gelandet und hier ist es wunderbar.“ Crahan verkündete am Anfang des Jahres, dass Slipknot zur Feier des Jubiläums „zurück zu den Grundlagen“ gehen würde.