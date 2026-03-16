Film So verbrannte sich Zazie Beetz am Set von ‚Deadpool 2‘

Zazie Beetz - February 2026 - Avalon - Berlin International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 18:00 Uhr

Zazie Beetz verbrannte sich am Set von ‚Deadpool 2‘ die Brust.

Die 34-jährige Schauspielerin spielte die Rolle der Domino in der Superhelden-Fortsetzung von 2018. Dabei zog sie sich eine Verbrennung an einer empfindlichen Stelle zu, nachdem eine Waffenszene während der Dreharbeiten schiefging. Nun verrät sie, wie der schmerzhafte Vorfall genau passierte.

„Ich habe eine Narbe auf der Innenseite meiner linken Brust von ‚Deadpool 2′“, erzählte Zazie dem ‚Empire Magazine‘. „Wir hatten diese Waffen – sie waren halb echt – und heiße Hülsen flogen heraus. Ich trug ein tief ausgeschnittenes Oberteil und eine landete während einer Szene darin. Sie waren wirklich heiß! Ich habe Verbrennungen dritten Grades bekommen.“ Doch für ihre Kunst nimmt die Schauspielerin viel in Kauf – auch Verbrennungen.

Außerdem verriet die ‚They Will Kill You‘-Darstellerin, dass sie es liebe, die klassischen Musicalfilme ‚Singin‘ In The Rain‘ und ‚The Sound of Music‘ zu schauen und immer noch hofft, ihren Kindheitstraum zu verwirklichen, eines Tages in einer Broadway-Produktion aufzutreten. Zazie sagte: „Als ich noch jünger war, waren sie eine große Inspiration dafür, warum ich Schauspielerin werden wollte. Mein Kindheitstraum, den ich immer noch erfüllen muss, ist es, eines Tages am Broadway zu sein, aber um den Traum wirklich zu erfüllen, müsste es ein Musical sein.“ Sie singt liebend gern. Allerdings ist sie sich nicht sicher, ob sie das Zeug dazu habe, achtmal pro Woche in einer Broadway-Show zu stehen und sich die Seele aus dem Leib zu singen. Vorbereitet wäre sie aber theoretisch: „Ich nehme immer noch jede Woche Gesangsunterricht.“

Auf die Frage, welche Schauspielerin sich Zazie wünsche würde, die sie in einem Film über ihr Leben spielt, nannte sie die verstorbene Schauspielerin Eartha Kitt. Sie sei ein großer Fan von deren Darstellung der Catwoman in der ‚Batman‘-Fernsehserie aus den 1960er-Jahren: „Zuerst habe ich versucht, an moderne Schauspielerinnen zu denken, aber weißt du was? Ich würde es lieben, wenn Eartha Kitt mich in einem Film spielen würde. Ich weiß, dass das technisch gesehen nicht mehr möglich ist, aber ihre Catwoman war die coolste und ich denke, das wäre lustig. Ich habe ihre Energie und ihren Stil immer geliebt. Sie war so unberechenbar und lebendig und cool.“