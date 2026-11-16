Stars Sophia Bush wurde einst verdächtigt, Kokain bei sich zu haben

Sophia Bush – November 2024 – Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2026, 18:00 Uhr

Sophia Bush hat mit einer ungewöhnlichen Geschichte aus ihrem Alltag für Schmunzeln gesorgt.

Die 44-jährige Schauspielerin verriet, dass sie einmal verdächtigt wurde, Kokain in ihrer Handtasche mitzuführen. Tatsächlich handelte es sich bei dem weißen Inhalt eines kleinen Plastikbeutels jedoch um Salz. Der aus ‚One Tree Hill‘ bekannte Star ist nach eigenen Angaben ein großer Fan der Salzflocken von Maldon und trägt deshalb stets eine kleine Dose davon bei sich. Nachdem sich der Behälter einmal versehentlich geöffnet hatte, steckte sie ihn zur Sicherheit in einen wiederverschließbaren Plastikbeutel, in dem zuvor Ohrringe verpackt gewesen waren.

Bei ‚Dream Baby Press‘, wo Bush 20 Dinge aufzählte, die sie liebt und hasst, erinnerte sie sich an die Verwechslung. „Salzflocken. Genauer gesagt Maldon-Salz. Ich kann nicht ohne leben“, erklärte sie. Ihre Vorliebe gehe so weit, dass sie immer eine Miniaturdose in ihrer Handtasche habe. Die zusätzliche Verpackung habe sich allerdings als problematisch erwiesen. „Das machte ich so lange, bis mich jemand fragte, ob es Kokain sei“, berichtete Bush. Seitdem verzichte sie wieder auf den Plastikbeutel und nehme lieber in Kauf, dass sich die Salzdose erneut öffnen könnte.

Abseits dieser Anekdote sorgte die Schauspielerin zuletzt auch mit persönlichen Enthüllungen für Aufmerksamkeit. Im vergangenen Monat veröffentlichte sie ihre Memoiren ‚And I Will Tell You Mine: Notes from a Life in Progress‘. Darin machte sie öffentlich, dass sie ihre Partnerin, die ehemalige Fußballspielerin Ashlyn Harris (41), bereits 2025 heimlich in New York geheiratet hatte. Gegenüber ‚Vogue‘ erklärte Bush, warum die beiden ihre Hochzeit bewusst aus der Öffentlichkeit herausgehalten hatten. „Wenn man diesen Punkt im Leben erreicht, beginnt man zu unterscheiden, was wirklich einem selbst gehört und was irgendwie schon immer für alle anderen bestimmt war“, sagte sie. Sowohl Bush als auch Harris hätten einen großen Teil ihres Erwachsenenlebens im Rampenlicht verbracht. Die Schauspielerin, die sich als queer identifiziert, sei sich der Vorteile ihrer Bekanntheit bewusst, sehe darin aber auch Nachteile. „Es ist ein unglaubliches Privileg, als Sportlerin oder Schauspielerin auftreten zu können, aber es bringt auch gewisse Kosten mit sich“, erklärte sie.

Bei ihrer Hochzeit hätten die beiden deshalb vor allem einen entspannten Tag mit ihren Familien verbringen wollen. Besonders wichtig sei ihnen gewesen, dass sich auch die Kinder wohlfühlten. „Die Kinder liefen einfach herum und waren glücklich. Wir pflückten Blumen auf dem Grundstück, und unsere Tochter Sloane hielt sie in den Händen“, erinnerte sich Bush. Gerade für die Kinder sei die ungezwungene Atmosphäre schön gewesen, weil der Tag nicht von übermäßigen Erwartungen und Verpflichtungen geprägt gewesen sei.

Bush, die zuvor mit Schauspieler Chad Michael Murray (45) und dem Geschäftsmann Grant Hughes verheiratet war, beschrieb auch die Arbeit an ihren Memoiren als eine aufschlussreiche Erfahrung. Das Schreiben habe sie dazu gebracht, frühere Entscheidungen und wiederkehrende Verhaltensmuster genauer zu betrachten. Im Oktober erklärte sie gegenüber ‚People‘, dass sie lange Zeit vor allem nach vorne geschaut habe, statt sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Rückblickend habe sie sich gefragt, ob sie bestimmte Fehler hätte vermeiden können, wenn sie ihre eigenen Verhaltensmuster früher erkannt hätte. „Es war ziemlich seltsam, mit 41 Jahren anzufangen, das alles zu erkennen, es wirklich vor sich auszubreiten“, sagte Bush. Besonders beschäftigt habe sie dabei eine Erkenntnis: „Was du nicht heilst, wiederholst du.“