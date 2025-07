Musik Soundgarden: Chris Cornells Freunde gründen Tribute-Supergroup ‚King Ultramega‘

Chris Cornell live on stage 2012 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 18:00 Uhr

Chris Cornells Freunde haben eine Tribute-Supergroup namens ‚King Ultramega‘ gegründet, um Cover seiner Songs zu veröffentlichen und damit Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln.

Der Soundgarden-Frontmann – der 2017 verstarb – wird von Freunden und ehemaligen Bandkollegen mit dem Projekt ‚King Ultramega‘ geehrt. Diese Band soll eine rotierende Besetzung von Musikern umfassen wird, die neue Versionen seiner Songs aufnehmen, um Spenden für die Organisation ‚MusiCares‘ zu sammeln.

Mark Menghi von ‚Metal Allegiance‘, der das Projekt ins Leben gerufen hat, sagte: „Es gab keinen einzelnen Moment, der zu diesem Projekt führte. Es war eine Abfolge von Ereignissen, die zur Gründung von ‚King Ultramega‘ und zur fortlaufenden Umsetzung dieses Tributs an die Stimme einer Generation führte.“

Die erste Besetzung von ‚King Ultramega‘ besteht aus Menghi am Bass, ‚Alice In Chains‘-Frontmann William DuVall als Sänger, ‚Mastodon‘-Gitarrist Bill Kelliher und ‚Anthrax‘-Schlagzeuger Charlie Benante. Sie haben eine Coverversion von ‚Rusty Cage‘ aufgenommen, das ursprünglich auf dem 1991 erschienenen ‚Soundgarden‘-Album ‚Badmotorfinger‘ enthalten war.

Die nächste Besetzung wird auch Cornells Soundgarden-Bandkollegen Kim Thayil beinhalten, der sagte: „Ich fühle mich sehr geehrt, gemeinsam mit all den großartigen Musikern am ‚King Ultramega‘-Projekt aufzunehmen. Ich bin ebenso stolz darauf, dass damit Soundgarden in einem Tribut an das Songwriting von Chris gefeiert wird. Und besonders ehrenhaft ist, dass alle Beteiligten damit die Arbeit der ‚MusiCares Foundation‘ unterstützen.“

Erst kürzlich wurde bekannt, dass ein neues Soundgarden-Album mit Cornell möglicherweise doch noch erscheinen wird. Zum achten Todestag der Grunge-Legende am 18. Mai verriet Bassist Ben Shepherd, dass es ein Album gebe, das sie mit dem ‚Black Hole Sun‘-Sänger vor dessen Tod aufgenommen haben und das „noch keinen Namen hat“. Es liegt also im Bereich des Möglichen, dass diese Platte noch veröffentlicht wird.