Musik Soundgarden: Musiker im Auge, die Chris Cornells Aufgaben bei der Einführungszeremonie in die Rock and Roll Hall of Fame übernehmen sollen

Chris Cornell live on stage 2012 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2025, 14:00 Uhr

Soundgarden haben Musiker im Sinn, die die Aufgaben des verstorbenen Frontmanns Chris Cornell bei der Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame übernehmen sollen.

Die Grunge-Rocker sind zusammen mit Cyndi Lauper, The White Stripes, Bad Company, Outkast, Chubby Checker und Joe Cocker in die Class of 2025 aufgenommen worden.

Gitarrist Kim Thayil gab zu, dass es eine „hohe Messlatte ist, nicht nur technisch, sondern auch emotional“, wenn es darum geht, jemanden auszuwählen, der Cornell repräsentiert und dem Vermächtnis der Band Reverenz erweist. Er sagte ‚Billboard‘: „Es ist eine hohe Messlatte, nicht nur technisch, sondern auch gefühlsmäßig. Es muss eine Ehrfurcht vor dem vermissten Bruder und Gründer geben, und es muss auch eine Ehrfurcht vor dem Vermächtnis geben – sowohl vor Chris‘ Arbeit und Chris‘ Kreativität als auch vor dem Respekt und der Ehrfurcht, die wir für uns selbst als Kollektiv und für einander haben. Es gibt einige Vorschläge; ich bin nicht bereit, diese mitzuteilen, aber ich sage nur, dass es eine höhere Messlatte ist als die übliche Zusammensetzung von Gitarristen und Schlagzeugern oder Sängern.“

Thayil gab zu, dass Soundgarden Teil der alternativen Szene waren, die der Rock and Roll Hall of Fame nicht allzu viel Aufmerksamkeit schenkte. Nachdem Cornell jedoch 2013 Heart in die Halle aufgenommen hatte und Schlagzeuger Matt Cameron als Teil von Pearl Jam, hatten sie einen Sinneswandel.