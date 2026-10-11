Musik Sam Fender soll 2027 als Headliner beim Glastonbury Festival auftreten

Sam Fender - BST Hyde Park 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2026, 19:00 Uhr

Sam Fender könnte im kommenden Jahr einen der größten Auftritte seiner Karriere absolvieren.

Der 32-jährige Sänger soll sich einen begehrten Headliner-Platz auf der Pyramid Stage beim ‚Glastonbury Festival‘ 2027 gesichert haben. Offiziell steht das Line-up für das Festival auf der Worthy Farm noch nicht fest. Die Veranstalter wollen die auftretenden Künstler erst im Frühjahr bekannt geben. Fender soll sich über die Zusage allerdings so sehr freuen, dass er die Neuigkeit bereits in seinem Umfeld verbreitet hat.

„Sam ist überglücklich“, verriet eine Quelle gegenüber der ‚Mail on Sunday‘. Der Auftritt sei ein bedeutender Meilenstein in seiner Karriere. „Er ist so aufgeregt, dass er sogar schon seinen Nachbarn davon erzählt.“ Eine wichtige Rolle soll dabei sein enger Freund Lewis Capaldi gespielt haben. Der schottische Sänger habe sich dafür eingesetzt, dass Fender einen der begehrten Headliner-Plätze bekommt. „Lewis hat sich dafür starkgemacht, dass Sam den Headliner-Auftritt bekommt“, erklärte eine weitere Quelle. Capaldi habe Fender bei seinen eigenen Konzerten immer wieder auf die Bühne geholt, um ihm zusätzliche Aufmerksamkeit zu verschaffen.

Für den ‚Seventeen Going Under‘-Interpreten wäre es nicht der erste Auftritt beim traditionsreichen Festival. Bereits 2022 stand Fender auf der Pyramid Stage. Drei Jahre zuvor hatte er seine Teilnahme allerdings krankheitsbedingt kurzfristig absagen müssen. Das Interesse am kommenden ‚Glastonbury Festival‘ ist schon jetzt enorm. Die Tickets für die Veranstaltung, die Platz für rund 210.000 Besucher bietet, waren am vergangenen Wochenende innerhalb von nur 42 Minuten ausverkauft.

Am Sonntag (4. Oktober) bedankten sich die Veranstalter bei den erfolgreichen Käufern und entschuldigten sich zugleich bei allen, die leer ausgegangen waren. Die Nachfrage habe das verfügbare Angebot bei Weitem überstiegen, hieß es in der Mitteilung. Gleichzeitig kündigte das Festival an, dass im Frühjahr 2027 erneut Tickets verkauft werden sollen, die zuvor storniert oder zurückgegeben wurden.

Während über Fender als Headliner spekuliert wird, hat Festivalorganisatorin Emily Eavis bereits einige andere große Namen ausgeschlossen. So werden Oasis trotz ihrer geplanten Tournee 2027 nicht auf der Worthy Farm auftreten. Als ein Nutzer in den sozialen Medien fragte, ob die Gallagher-Brüder beim Festival dabei sein würden, antwortete Eavis knapp: „Tut mir leid, Jimmy, diesmal nicht.“ Auch Gerüchte über einen Headliner-Auftritt von Madonna wies sie zurück.

Bereits im August hatte Eavis bestätigt, dass alle drei Headliner für 2027 feststehen. In der BBC-Radio-4-Sendung ‚PM‘ erklärte sie: „Nein, es ist definitiv nicht Madonna, das kann ich Ihnen sagen.“ Die Festivalchefin zeigte sich dennoch begeistert von den bereits gebuchten Künstlern. „Wir haben drei Headliner, und wir freuen uns sehr darüber – alles fügt sich wirklich gut zusammen.“ Gleichzeitig warnte sie davor, den zahlreichen Spekulationen über das Festival zu viel Glauben zu schenken. Rund 95 Prozent der Geschichten, die über Glastonbury veröffentlicht würden, seien ihrer Einschätzung nach falsch. „Die gute Nachricht ist, dass wir unsere Headliner haben und mit Hochdruck weitermachen“, sagte Eavis. „Wir können es kaum erwarten, zurückzukehren.“