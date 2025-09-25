Film Stephen King: Seine Novelle ‚Ratte‘ wird verfilmt

Stephen King - September 2017 - Getty Images - SiriusXM BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2025, 11:00 Uhr

Erneut wird ein Werk des Bestsellerautors für die große Leinwand verfilmt.

Die Novelle ‚Ratte‘ von Stephen King wird für die große Leinwand adaptiert.

Die kommende Verfilmung wird von Jay Van Hoy (‚The Witch‘, ‚The Lighthouse‘) produziert, das Drehbuch stammt von Jeff Howard (‚Spuk in Hill House‘). Der mexikanische Filmemacher Isaac Ezban übernimmt die Regie. Der Regisseur erklärte gegenüber ‚Deadline‘: „Stephen King war schon immer mein Lieblingsautor, seit ich als Teenager angefangen habe, Horrorgeschichten zu lesen, und seitdem habe ich den lang gehegten Traum, eines seiner Werke zu adaptieren… Er verkörpert dieses Wesen des Kontrasts zwischen Schönheit und Grausamkeit, das meine Vision und meine Sensibilität als Geschichtenerzähler geprägt hat.“

‚Ratte‘ sei eine Geschichte, die unter die Haut geht. „Eine perfekte Mischung – dunkel, intim, bizarr, stellenweise humorvoll und zutiefst verstörend“, erzählte Ezban. „Ich sehe es als einen Survival-Film über Schreibblockaden und zugleich als ultimative Erzählung über unser Handwerk versus unsere Mitmenschen, unsere Schöpfungen versus unsere Liebsten, unsere Kunst versus unsere Familie – ein Thema, zu dem ich persönlich eine enge Beziehung habe.“ Er fühlte sich geehrt, diese Geschichte zum Leben zu erwecken.

Die Novelle stammt aus der 2020 erschienenen Sammlung ‚Blutige Nachrichten‘ und ist die nächste Geschichte daraus, die verfilmt wird – nach ‚Chucks Leben‘ und ‚Mr. Harrigans Telefon‘. Die Handlung folgt dem Schriftsteller Drew Larson, der von seiner eigenen Ambition „verflucht“ ist. „Jeder Versuch, einen Roman zu schreiben, endete in einer Katastrophe – Krankheit, Unglück oder Schlimmerem. Entschlossen, den Zyklus zu durchbrechen, zieht er sich in eine abgelegene Hütte in den Wäldern von Maine zurück, überzeugt davon, dass es dieses Mal anders sein wird“, heißt es in der Inhaltsangabe. Ein heftiger Sturm setzt eine Reihe von unheimlichen Ereignissen in Bewegung.

‚Ratte‘ ist nur die jüngste King-Geschichte, die fürs Kino adaptiert wird. Erst in diesem Monat erschien ‚The Long Walk – Todesmarsch‘, ein dystopischer Thriller, der von Francis Lawrence (‚Die Tribute von Panem‘) nach einem Drehbuch von JT Mollner inszeniert wurde. Außerdem ist bei Prime Video eine neue ‚Carrie‘-Serie von Mike Flanagan in Planung, während Glen Powell in einer neuen Verfilmung von ‚Menschenjagd‘ zu sehen sein wird.