Film Stephen King: Wer soll ihn in der Geschichte seines Lebens spielen?

Stephen King - NOVEMBER 2006 - London Book Signing - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 18:00 Uhr

Horror-Genie Stephen King hat Christopher Lloyd oder Kyle MacLachlan vorgeschlagen, die ihn in einem Biopic verkörpern könnten.

Der 77-jährige Kultautor hat sich Gedanken darüber gemacht, wie ein Film über sein Leben aussehen könnte. Obwohl er gerne von einem „gutaussehenden Hauptdarsteller“ wie Brad Pitt gespielt würde, glaubt er, dass der ‚Back to the Future‘-Darsteller Lloyd oder ‚Twin Peaks‘-Star MacLachlan besser geeignet wären.

In einem von Fans geführten Interview mit der Zeitung ‚The Guardian‘ sagte King: „Ich hätte gerne einen gutaussehenden Leading Man, aber ich glaube nicht, dass Brad Pitt das machen würde. Er sieht viel besser aus als ich. Ich bin inzwischen etwas älter, deshalb würde ich sagen, vielleicht Christopher Lloyd oder – wie heißt der Typ in ‚Twin Peaks‘, der große Hauptdarsteller? Kyle MacLachlan.“

Kings Bücher wurden vielfach verfilmt, darunter Erfolge wie ‚Carrie‘, ‚It‘, ‚Misery‘, ‚The Green Mile‘ und ‚The Shining‘ – letzteres von Stanley Kubrick inszeniert, jedoch bekanntlich von King selbst abgelehnt. Die neueste Adaption ist das Fantasy-Drama ‚The Life of Chuck‘, unter der Regie von Mike Flanagan und mit Tom Hiddleston, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan, Mia Sara, Carl Lumbly, Benjamin Pajak, Jacob Tremblay und Mark Hamill.

Nach Jahrzehnten von Verfilmungen seiner Werke freut sich King immer noch, wenn jemand inspiriert wird, eine seiner Geschichten auf die Leinwand zu bringen. Er sagte: „Ich bin immer noch aufgeregt, wenn jemand einen Film aus etwas macht, das ich geschrieben habe. Ich war gespannt auf ‚The Monkey‘ Anfang dieses Jahres und auf ‚The Life of Chuck‘. Ich freue mich sehr auf ‚The Running Man‘, das in England gedreht wurde.“ Er schreibe nicht mit Filmen im Kopf, sondern einfach, was er für eine gute Geschichte hält, die die Leute und er genießen werden. „Dann passiert damit, was passiert. Das ist in Ordnung. Ich mag Filme, aber ich denke, sie sind etwas anderes, wie Äpfel und Orangen, sozusagen.“