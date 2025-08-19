Stars Steve Carell: Großes Lob von Judd Apatow für ‚Jungfrau (40), männlich, sucht …‘

Steve Carell - Avalon - 2005 - The 40 Year Old Virgin BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 09:00 Uhr

Der Darsteller ist von dem Star dafür gelobt worden, dass er den Film zu einem Comedy-Klassiker gemacht habe.

Steve Carell ist von Judd Apatow dafür gelobt worden, dass er ‚Jungfrau (40), männlich, sucht …‘ zu einem Comedy-Klassiker gemacht habe.

Der Film, der Judds Regiedebüt und Steves erste Hauptrolle war, hatte am 11. August sein 20-jähriges Jubiläum gefeiert und spielte bei seiner Erstveröffentlichung weltweit über 177 Millionen US-Dollar an den Kinokassen ein.

Der 57-jährige Apatow dachte in einer Folge des ‚Where Everybody Knows Your Name‘-Podcasts, moderiert von ‚Cheers‘-Star Ted Danson, über das Vermächtnis des Films nach. Judd erklärte, dass der Erfolg des Projekts der Planung mit Steve zu verdanken sei. Der Regisseur betonte, dass die Idee für den Film aus dem Jahr 2005 aus einem Gespräch mit dem heute 62-jährigen Schauspieler entstanden sei, nachdem dieser seinen Durchbruch in einer Nebenrolle in ‚Anchorman: Die Legende von Ron Burgundy‘ gefeiert hatte. Judd erinnerte sich daran, Steve danach gefragt zu haben, ob er Ideen für einen Spielfilm hätte, und der Star schlug eine Figur vor, die er in einem Comedy-Sketch gespielt hatte. Judd erzählte: „Er war bei einem Pokerspiel mit dabei und alle erzählen schmutzige Sexgeschichten. Und wenn man zu ihm kommt, ist klar, dass er noch nie Sex gehabt hat und lügt.“