Film Steve Toussaint schwärmt von seiner ‚House of the Dragon‘-Rolle

Steve Toussaint at House of the Dragon London premiere - Avalon - August 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2024, 18:00 Uhr

Der Schauspieler verriet, dass er mittlerweile eine enge Bindung zu seiner Rolle aufgebaut hat

Er wurde durch Serien wie ‚Doctors‘ oder ‚CSI: Miami‘ weltweit bekannt. Jetzt steht Schauspieler Steve Toussaint für die Erfolgsserie ‚House of the Dragon‘ vor der Kamera.

Im ‚Game of Thrones‘-Prequel schlüpft der 59-Jährige seit 2022 in die Rolle des Corlys Velaryon, dem Oberhaupt des Hauses Velaryon. Und auch in der zweiten Staffel (zu sehen auf Sky und über WOW) ist er Teil des spektakulären Fantasy-Epos. In einem Interview mit ‚Bang‘ schwärmte der Star daher: “Es ist eine große Ehre, denn als Schauspieler bekommt man nicht oft die Chance, in eine Rolle zurückzukehren. Aber dadurch, dass der ganze Entstehungsprozess der Serie so lange dauert, hat es sich in gewisser Weise so angefühlt, als wären wir nie weg gewesen. Als ich für die zweite Staffel wieder am Set stand, dachte ich nur: ‘Oh ja, ich erinnere mich an das Gefühl’.” Gegenüber ‚Bang‘ ergänzte der Schauspieler, dass er mittlerweile eine enge Bindung zu seiner Rolle aufgebaut hat. “Ich bewundere viele Dinge an ihm, aber besonders seine Fähigkeit, sehr klar zu erkennen, was er will, gefällt mir. Er lässt sich nicht ablenken, ganz im Gegensatz zu mir. Ich weiß, was ich will, verliere aber häufig den Fokus. Ich wäre gerne mehr wie Corlys in der Beziehung!” Trotzdem scheint es Toussaint schwer zu fallen, sich selbst auf der großen Leinwand zu sehen. Im Interview mit ‚Bang‘ gab er offen zu: “Ich mag es nicht, mich selbst zu sehen. Ich mache das nur bei der Premiere mit, aber ansonsten tue ich mir das nicht an. Ich bin einfach zu nervös, weil ich hoffe, dass die Zuschauer die Serie so sehr mögen wie wir. Das Ganze ist wirklich nervenaufreibend. Ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben!”