Stars Steven Adler: Heroin war bei Guns N‘ Roses Gruppenzwang

Bang Showbiz | 20.09.2024, 10:00 Uhr

Der Schlagzeuger macht sein damaliges Umfeld für seine Sucht verantwortlich.

Steven Adler probierte Heroin aus, um sich seinen Guns N‘ Roses-Kollegen anzupassen.

Der Musiker war der ursprüngliche Schlagzeuger der Gruppe, wurde aber nach fünf Jahren wegen seiner Rauschgift-Sucht gefeuert. Jetzt behauptet er, er sei nicht das einzige Mitglied der Rockband gewesen, das Drogen missbraucht habe, und seine ersten Erfahrungen hätten ihn abgeschreckt.

In der neuen Paramount+-Dokuserie ‚Nöthin‘ But a Good Time: The Uncensored Story of ‚80s Hair Metall‘ enthüllt Adler: „Was glaubt ihr, mit wem ich das gemacht habe? Als ich anfing, Heroin zu nehmen, wollte ich ein Teil von dem sein, was Slash und Izzy [Stradlin] taten.“ Nach der ersten Dosis sei es ihm richtig schlecht gegangen. Das hielt den 59-Jährigen nicht davon ab, es ein weiteres Mal zu probieren. „Und wisst ihr, was für ein Ar******* ich bin, ich musste es noch einmal versuchen. Und das dritte Mal war ein Glücksfall. Ich habe mich darin verliebt“, so der Drummer.

Obwohl sein Rauswurf aus der Band ein Weckruf hätte sein können, sei er letztendlich so „verletzt“ von der Entscheidung gewesen, dass er noch tiefer in seine Sucht abtauchte. „Ich habe die ganze Team-Sache immer geliebt. Deshalb war es für mich so wichtig, eine Band zu gründen, in der wir zusammenarbeiten und etwas schaffen. Und als mein Team mich dann rauswarf, wusste ich nicht, was ich tun sollte“, gesteht Adler. „Ich weiß, dass ich mich entweder hätte verbessern oder mit dem weitermachen können, was ich bisher gemacht habe. Ich habe so weitergemacht wie bisher. So sehr war ich verletzt.“