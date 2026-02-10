Stars Steven Spielberg glaubt fest an außerirdisches Leben

Bang Showbiz | 10.02.2026, 09:00 Uhr

Steven Spielberg ist überzeugt, dass „es Leben außerhalb dieses Planeten gibt“.

Der 79-jährige Regisseur hat einen neuen UFO-Film namens ‚Disclosure Day‘ gedreht und sich offen zu seiner langjährigen Faszination für die Möglichkeit außerirdischen Lebens bekannt.

In einem von Universal Pictures veröffentlichten Video mit Hinter-den-Kulissen-Aufnahmen sagt Spielberg: „Ich war schon immer fasziniert von Dingen, die sich nicht erklären lassen, und ich habe viele Filme über Dinge gedreht, die sich nicht erklären lassen, von Haien bis zu Untertassen.

Ich erinnere mich, dass ich als kleines Kind eine echte Neugier für den Nachthimmel und das, was dort oben vor sich geht, entwickelt habe, und zwar nicht nur für die Möglichkeit, sondern für die Gewissheit, dass es Leben außerhalb dieses Planeten gibt.“

Spielberg glaubt, dass auch die breite Öffentlichkeit von UFOs fasziniert ist. „Die Fragen der Menschen darüber, was nicht nur in unserem Himmel, sondern auch in unserer Welt, in unserer Realität vor sich geht, haben eine kritische Masse erreicht, die die Menschen völlig fasziniert: Sind wir allein oder sind wir nicht allein? Und wenn jemand weiß, dass wir nicht allein sind, warum wurde uns das dann nicht gesagt?“,so der Regisseur.

Unterdessen hat Spielberg kürzlich nach dem Gewinn seines ersten Grammy Awards den EGOT-Status erreicht. In diesem Club sind Künstlerinnen und Künstler versammelt, die jeweils einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award gewonnen haben. Der legendäre Filmemacher trat Anfang dieses Monats dem exklusiven Club der Preisträger bei, als der Dokumentarfilm ‚Music by John Williams‘ – den der Regisseur produziert hatte – in der Kategorie „Bester Musikfilm gewann.