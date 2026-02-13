Stars Steven Spielberg spendet 25.000 Dollar zugunsten von James Van Der Beeks Familie

Steven Spielberg - April 2023 - Avalon - TIME 100 Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2026, 11:00 Uhr

Steven Spielberg spendet 25.000 Dollar zugunsten von James Van Der Beeks Familie.

Steven Spielberg hat 25.000 US-Dollar gespendet, um die Familie von James Van Der Beek zu unterstützen.

Der ‚Dawson’s Creek‘-Schauspieler war am Mittwoch (11. Februar) im Alter von 48 Jahren nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs verstorben. Im Anschluss wurde eine GoFundMe-Spendenkampagne ins Leben gerufen, um seine Ehefrau und die gemeinsamen Kinder finanziell zu entlasten. Die Spendensumme hat inzwischen die Marke von zwei Millionen Dollar überschritten. Ein anonymer Unterstützer steuerte 30.000 Dollar bei. Spielberg und seine Ehefrau Kate Capshaw gehören mit 25.000 Dollar zu den größten namentlich bekannten Spendern. Auch das Unternehmen Guardant Health sagte 25.000 Dollar zu. Die Organisation schrieb in einem Statement auf X: „Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod von James Van Der Beek. James war der erste Markenbotschafter von Guardant Health und unseres Shield-Bluttests zur Darmkrebsfrüherkennung. Das spiegelte unseren gemeinsamen Glauben an die Kraft von Patientenstimmen wider.“ Weiter hieß es: „Es war uns eine Ehre zu sehen, mit welchem unermüdlichen Engagement er im vergangenen Jahr das Bewusstsein für Darmkrebs geschärft und Menschen zu Vorsorgeuntersuchungen ermutigt hat. Seine Stimme und sein Einsatz werden im Kampf gegen Darmkrebs bleibenden Eindruck hinterlassen.“

Regisseur Jon M. Chu (‚Wicked‘) spendete 10.000 Dollar, Schauspielerin Zoe Saldaña richtete eine monatliche Zahlung in Höhe von 2.500 Dollar ein. Auf der GoFundMe-Seite heißt es: „James Van Der Beek war ein geliebter Ehemann, Vater und Freund, der das Leben aller um ihn herum berührt hat. Nach einem langen und mutigen Kampf gegen den Krebs verstarb er am 11. Februar 2026 und hinterlässt seine hingebungsvolle Ehefrau Kimberly und ihre sechs wundervollen Kinder.“

Während der Krankheit habe die Familie neben emotionalen Belastungen auch erhebliche finanzielle Herausforderungen bewältigen müssen. Die hohen Kosten für medizinische Behandlungen hätten die Rücklagen aufgebraucht. Nun versuche Kimberly, mit den Kindern im gemeinsamen Zuhause zu bleiben und ihnen trotz der schwierigen Situation Stabilität und Bildung zu ermöglichen. Die Initiatoren betonen, dass Unterstützung von Freunden, Familie und der Gemeinschaft „einen enormen Unterschied“ machen werde. Jede Spende – unabhängig von ihrer Höhe – solle helfen, laufende Kosten zu decken und der Familie Hoffnung und Sicherheit für die Zukunft zu geben.