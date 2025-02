Musik Steven Tyler: Er feiert sein Bühnen-Comeback mit Mick Fleetwood und Jessie J

Steven Tyler - Feb 25 - CREDIT Priscilla Grant/Everett Collection - Jam for Janie event - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.02.2025, 16:00 Uhr

Steven Tyler ist am Sonntag (25. Februar) zusammen mit Mick Fleetwood und Jessie J für seinen erst zweiten Auftritt seit seiner Stimmverletzung auf die Bühne zurückgekehrt.

Die Aerosmith-Band des 76-jährigen Künstlers hatte ihre Tournee im vergangenen August offiziell beendet, nachdem Tyler einen Bruch am Kehlkopf erlitt.

Tyler trat am vergangenen Wochenende für seine sechste jährliche „Jam for Janie Grammy Awards Viewing Party“ im Hollywood Palladium in Los Angeles erneut auf der Bühne auf. Der Star spielte sechs Songs, darunter Extremes ‚More Than Words‘ zusammen mit Mick und den Song ‚Dream On‘ mit Lainey Wilson. Steven und Chris Robinson von The Black Crowes spielten zudem ‚Sweet Emotion‘ und Jessie begleitete den Musiker bei einer Interpretation von ‚Walk This Way‘. Der Auftritt war Stevens zweiter Bühnenauftritt seit seiner Verletzung, nachdem er im Mai letzten Jahres zusammen mit den Black Crowes ‚Mama Kin‘ gespielt hatte. Vor dem „Jam for Janie“-Event wurde darüber berichtet, dass Aerosmith bei dem Konzert eine Reunion feiern könnten, was jedoch nicht passierte.