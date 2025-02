Musik Steven Tyler: Er feiert sein Bühnen-Comeback mit Mick Fleetwood und Jessie J Steven Tyler ist am Sonntag (25. Februar) zusammen mit Mick Fleetwood und Jessie J für seinen erst zweiten Auftritt seit seiner Stimmverletzung auf die Bühne zurückgekehrt. Die Aerosmith-Band des 76-jährigen Künstlers hatte ihre Tournee im vergangenen August offiziell beendet, nachdem Tyler einen Bruch am Kehlkopf erlitt. Tyler trat am vergangenen Wochenende für seine sechste jährliche […]