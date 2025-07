Musik Stevie Nicks und Lindsey Buckingham heizen Spekulationen über Fleetwood Mac-Reunion an

Stevie Nicks and Lindsay Buckingham - MusiCares Person Of The Year Fleetwood Mac 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.07.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Musiker sorgen mit verdächtigen Instagram-Posts für Aufsehen. Kommt die Kult-Band wieder zusammen?

Stevie Nicks und Lindsey Buckingham befeuern Spekulationen über ein mögliches Fleetwood Mac-Comeback.

Das frühere Paar, das seit Lindseys Rauswurf aus der Band im Jahr 2018 zerstritten ist, sorgte am Donnerstag (17. Juli) mit zwei auffallend ähnlichen Instagram-Posts für Aufsehen. Stevie postete eine handgeschriebene Zeile aus dem 1973 erschienenen Buckingham-Nicks-Song ‚Frozen Love‘, die lautete: „And if you go forward…“ (Deutsch: „Und wenn du vorwärts gehst…“) Kurz darauf veröffentlichte Lindsey einen nahezu identischen Post mit der nächsten Textzeile: „I’ll meet you there.“ (Deutsch: „Dann werde ich dich treffen.“)

Doch das war noch nicht alles: Auch Bandkollege Mick Fleetwood meldete sich. Er postete ein Video, in dem er sich denselben Song anhört. Das Video wurde sogar auf dem offiziellen Instagram-Account der Band geteilt. Die Bildunterschrift dazu lautete: „Magic then, magic now.“ (Deutsch: „Damals Magie, heute Magie.“)

Der 78-jährige Schlagzeuger hatte zuvor bereits zugegeben, dass er sich wünscht, Stevie und Lindsey könnten ihre Differenzen endlich beilegen. Mick, der die legendäre Rockband in den 1960er-Jahren mitbegründete, erklärte gegenüber ‚Us Weekly‘: „Ich habe immer die Fantasie, dass [Stevie] und Lindsey sich wieder etwas annähern und einfach sagen: ‚Es ist okay zwischen uns.‘ Aber wir hatten so eine unglaubliche Karriere.“

Eigentlich hatte Mick geplant, die Band wieder zusammenzubringen – bevor Christine McVie im November 2022 im Alter von 79 Jahren verstarb. Seitdem falle es ihm schwer, eine neue Richtung zu finden. Doch er hofft, 2026 wieder mit einer Band arbeiten zu können. „Ich vermisse es, so oft zu spielen wie früher. Ich hoffe, dass nächstes Jahr irgendeine Band irgendwo sagt: ‚Komm, spiel bei uns Schlagzeug oder so'“, gestand der Musiker.