Musik Stormzy arbeitet an neuem Album

Stormzy - 2026 EE BAFTA Film Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2026, 11:00 Uhr

Stormzy hat heimlich an seinem ersten Album seit vier Jahren gearbeitet.

Der 32-jährige Rapper, dessen richtiger Name Michael Owuo Jr. ist, veröffentlichte drei Alben, ‚Gang Signs and Prayer‘ (2017), ‚Heavy is the Head‘ (2019) und ‚This Is What I Mean‘ (2022) veröffentlicht, bevor er sich aus der Musik zurückzog, um sich auf die Schauspielerei zu konzentrieren. Jetzt arbeitet er jedoch fleißig in den Metropolis Studios in West-London und plant, mit seinem kommenden Album britische Musiker zu feiern.

Ein Insider berichtete der Kolumne ‚Bizarre‘ der Zeitung ‚The Sun‘: „Für dieses Album hat Michael beschlossen, die Fülle an erstaunlichen Musiktalenten zu feiern, die wir in Großbritannien haben. Er arbeitet nicht nur mit etablierten Stars zusammen, sondern nutzt das Album auch, um mit aufstrebenden Talenten zusammenzuarbeiten. Er liebt es, zu zeigen, wie brillant sie sind. Der Prozess war sehr kooperativ und Michael genießt diese Reise. Es ist großartig zu sehen, wie er wieder Magie erschafft. Die Songs, die aus den Studio-Sessions hervorgehen, klingen wirklich aufregend. Es ist ein ehrgeiziges Projekt und es läuft besser, als irgendjemand erwartet hätte.“

Letztes Jahr übernahm Stormzy seine erste Hauptrolle als Tenzman in dem 24-minütigen Kurzfilm ‚Big Man‘ und gab zuvor zu, dass es ihm schwerfiel, sich von seiner Figur zu distanzieren.