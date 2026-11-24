Stars Stress bei Giovanni Zarrella: Gesamte Show muss neu geplant werden

Giovanni Zarrella - Dec 2011 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2026, 14:00 Uhr

Die gesamte Giovanni-Zarrella-Show muss wegen kurzfristiger Änderungen neu geplant werden.

Kurzfristige Planänderung für Giovanni Zarrella: Ausgerechnet wenige Tage vor der Aufzeichnung seiner nächsten ZDF-Show muss das gesamte Konzept umgestellt werden.

Eigentlich sollte die Ausgabe ganz im Zeichen der Band PUR stehen. Doch wegen einer Erkrankung von Frontmann Hartmut Engler fällt das geplante Special aus. Für den Moderator und sein Produktionsteam bedeutet das zusätzliche Arbeit und auch für das Publikum gibt es wichtige Änderungen. Wie unter anderem ‚t-online‘ berichtet, war für den 25. November in der Baden-Arena in Offenburg eine Sonderausgabe unter dem Titel ‚Abenteuerland – Ein Abend für PUR‘ vorgesehen. Im Mittelpunkt sollte die erfolgreiche Band um Sänger Hartmut Engler stehen. Nachdem der 64-Jährige seine Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, entschieden die Verantwortlichen, das Format grundlegend zu verändern. Statt des PUR-Schwerpunkts wird nun eine reguläre Ausgabe der ‚Giovanni Zarrella Show‘ aufgezeichnet.

Die Produktionsfirma Bavaria Entertainment informierte auf Instagram über die Konsequenzen der kurzfristigen Absage. Demnach fällt auch die ursprünglich für den 24. November angesetzte Generalprobe aus. „Die Generalprobe der Giovanni Zarrella Show am 24.11.2026 entfällt. Nach der krankheitsbedingten Absage von PUR wird aus dem geplanten PUR-Special eine reguläre Ausgabe der ‚Giovanni Zarrella Show'“, heißt es in der Mitteilung.

Das Team wolle die verbleibende Zeit nutzen, um die notwendigen Veränderungen vorzubereiten. „Wir möchten unserem Publikum eine tolle Show bieten und nutzen die verbleibende Zeit, um die Änderungen intensiv zu proben und unsere gesamte Energie auf den Aufzeichnungstag zu konzentrieren“, erklärte die Produktionsfirma. Für Zuschauer, die Eintrittskarten für die Generalprobe erworben haben, gibt es eine Rückerstattung. Diese umfasst auch die Vorverkaufsgebühren. Der Ticketanbieter soll die Käufer über die Abwicklung informieren. Wer dagegen Karten für die eigentliche Aufzeichnung am 25. November besitzt, kann diese weiterhin verwenden. Auch die Gästeliste wurde neu zusammengestellt. Statt PUR dürfen sich die Zuschauer nun auf zahlreiche bekannte Künstler freuen. Mit dabei sind Maite Kelly, Beatrice Egli, Thomas Anders, Ramon Roselly, Peter Maffay, Anastacia, Johannes Oerding und Howard Carpendale.

Hartmut Engler bedauerte unterdessen die kurzfristige Absage. Auf dem Instagram-Kanal seiner Band entschuldigte er sich bei den Fans: „Diese Auftritte absagen zu müssen, fällt mir wirklich schwer. Ich setze alles daran, bald wieder topfit zu sein.“ Sein nächster geplanter Konzerttermin ist derzeit der 30. November in Ludwigsburg.