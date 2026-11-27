Stars ‚Succession‘-Star Justine Lupe verkündet Schwangerschaft an Thanksgiving

Justine Lupe - Nobody Wants This S3 event 2026 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 10:00 Uhr

Schauspielerin Justine Lupe hat bekannt gegeben, dass sie mit ihrem Ehemann Tyson Mason ihr zweites Kind erwartet.

Justine Lupe erwartet ihr zweites Kind.

Die Schauspielerin und ihr Ehemann Tyson Mason freuen sich auf weiteren Familienzuwachs. Ihre gemeinsame Tochter Ellis ist gerade erst zwei Jahre alt geworden. Die 37-Jährige teilte die freudige Nachricht am Donnerstag (26. November) anlässlich des amerikanischen Thanksgiving-Festes mit ihren Fans auf Instagram. In einem humorvollen Beitrag präsentierte sie ihren wachsenden Babybauch, der auf einem Foto mit einer Truthahn-Illustration verdeckt ist. Eine weitere Aufnahme zeigt die künftige Zweifach-Mama gemeinsam mit ihrem Mann, ihrer Tochter und dem Familienhund.

Dazu schrieb Justine: „Dankbar für alles, was heute gerade zubereitet wird und schon fertig gebacken ist.“ Auf die Ankündigung folgten zahlreiche Glückwünsche von Freunden und Fans, darunter auch einige prominente Kollegen. ‚Succession‘-Darstellerin J. Smith-Cameron zeigte sich von der überraschenden Nachricht völlig überwältigt und kommentierte: „Waaaaas???!!!!“ Auch Jackie Tohn, die mit Justine in der Serie ‚Nobody Wants This‘ zu sehen ist, freute sich über die Neuigkeiten. „Wunderschöne Familie voller Engel“, schwärmte sie.

Für Justine und Tyson ist die Schwangerschaft ein weiterer besonderer Meilenstein. Die beiden hatten im Februar 2025 geheiratet. Seit der Geburt ihrer Tochter Ellis hat die Schauspielerin immer wieder darüber gesprochen, wie sehr sie das Muttersein genießt und welche unerwarteten Erfahrungen die Erziehung eines Kleinkindes mit sich bringt. „Sie ist ein Sonnenschein und so lustig“, verriet sie gegenüber dem Magazin ‚People‘ über ihre Tochter. „Babys haben überhaupt kein Schamgefühl. Sie schauen dir direkt in die Augen, während sie pupsen, und haben nicht die geringsten Selbstzweifel deswegen. Ich liebe diese völlig unbeschwerte Art einfach.“

Die Baby-News kommen in einer besonders aufregenden Phase von Justines Karriere. Die Darstellerin spielt derzeit Morgan Williams in der Netflix-Comedyserie ‚Nobody Wants This‘ an der Seite von Kristen Bell und Adam Brody. Morgan ist gemeinsam mit ihrer Schwester Joanne Gastgeberin eines Podcasts über Sex und Dating. Mit ihrem turbulenten Privatleben und ihren komplizierten Beziehungen hat sie sich zu einem Publikumsliebling entwickelt.

In der jüngsten Staffel muss Morgan allerdings eine Enttäuschung verkraften, als ihr zukünftiger Schwager Sasha ihre Annäherungsversuche zurückweist. Justine ist jedoch überzeugt, dass die Geschichte ihrer Figur noch lange nicht auserzählt ist. Über Morgans mögliche Zukunft sagte sie gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Ich habe das Gefühl, dass sie mit jeder Staffel der Erkenntnis ein Stück näherkommt, was sie eigentlich sucht. Deshalb bin ich neugierig, wie sich das entwickeln wird – ob mit Sasha oder jemand anderem.“