Stars Dax Shepard wehrt sich gegen Vorwürfe

Dax Shepard and Kristen Bell - 2017 - Baby2Baby Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 10:00 Uhr

Dax Shepard wehrt sich gegen Vorwürfe, er würde seine Ehefrau Kristen Bell kontrollieren und schlecht behandeln.

Der Schauspieler und Comedian bezeichnet die kursierenden Behauptungen als „zutiefst beleidigend“. Besonders ärgere ihn, dass dadurch nicht nur sein eigener Ruf, sondern auch das Bild seiner Ehefrau beschädigt werde. In einer neuen Ausgabe seines Podcasts ‚Armchair Expert‘ sprach der 51-Jährige ausführlich über die Spekulationen rund um seine Beziehung mit dem Star aus der Serie ‚Nobody Wants This‘. Er habe zunächst versucht, die negativen Schlagzeilen zu ignorieren. Als die Vorwürfe jedoch zunehmend auch Kristen Bell erreichten, habe er sich näher damit beschäftigt. „Es gab wieder eine Runde, in der ich in den Medien als schrecklicher Mensch dargestellt wurde. Das habe ich zunächst vermieden. Aber dann bekam Kristen das Ganze mit voller Wucht ab, und ich erfuhr, was die Leute alles über mich erzählen“, schilderte Shepard. Besonders eine Darstellung seiner Persönlichkeit störe ihn. Im Internet werde er inzwischen als kontrollierend und gewalttätig beschrieben. Zudem gebe es Behauptungen, er würde in der Öffentlichkeit mit anderen Frauen flirten. „Das ist so frustrierend“, erklärte der Schauspieler.

Shepard betonte, dass er sich große Mühe gebe, ein liebevoller Partner und Vater zu sein. „Ich schreie weder meine Kinder noch meine Frau an. Ich habe alles dafür getan, genau das Gegenteil von dem Menschen zu sein, als der ich jetzt von manchen dargestellt werde. Das ist schwer zu ertragen“, sagte er. Die Anschuldigungen empfinde er nicht nur als persönlichen Angriff. Sie seien auch gegenüber seiner Ehefrau respektlos. „Sie sitzt doch mit ihren beiden Töchtern in einem Haus und führt ihnen angeblich eine missbräuchliche Beziehung vor. Das ist ihr gegenüber wirklich beleidigend“, kritisierte er.

Hintergrund der Diskussion ist ein Podcast-Auftritt von Kristen Bell rund zwei Wochen zuvor. Darin hatte die Schauspielerin über gemeinsame Restaurantbesuche gesprochen und erzählt, dass ihr Mann gelegentlich andere Menschen überschwänglich komplimentiere. Das sei für sie eine besondere Form des Flirtens – allerdings mit ihr selbst. Shepard erklärte nun, seine Frau sei in diesem Zusammenhang missverstanden worden. Wenn er beispielsweise Kellnern Komplimente mache, gehe es ihm nicht darum, junge, attraktive Frauen anzuflirten. Vielmehr suche er gezielt nach Menschen, denen er eine Freude bereiten könne. Besonders gerne spreche er Männer an, die seiner Meinung nach länger kein nettes Wort gehört hätten. Bell hatte das Verhalten ihres Mannes im Podcast so beschrieben: „Wenn wir essen gehen, gibt es ein paar Dinge, die Dax macht. Er muss mich dabei nicht einmal ansehen oder mir zuzwinkern. Ich weiß trotzdem, dass er gerade besonders liebenswert ist.“ Anschließend erzählte sie, wie er dem Servicepersonal Komplimente für dessen Aussehen mache. Shepard und Bell sind seit 2013 verheiratet. Gemeinsam haben sie zwei Töchter: Lincoln (13) und Delta (11).