Gatte und Geschäftspartner Tom Ackerley Süßes Geheimnis: Darüber streitet Margot Robbie mit ihrem Mann

Margot Robbie und Tom Ackerley sind patriotisch, was Snacks betrifft. (smi/spot)

SpotOn News | 24.06.2024, 16:49 Uhr

Seit 2016 ist Margot Robbie skandalfrei mit dem Produzenten Tom Ackerley verheiratet. Streit gibt es bei dem australisch-britischen Paar nur um eine Sache.

"Barbie"-Star Margot Robbie (33) und ihr Mann Tom Ackerley (34) führen seit 2016 eine skandalfreie Ehe. Streit gibt es bei ihnen zu Hause nur bei einem Anlass, wie Ackerley gegenüber "The Times London" verriet. Die australische Schauspielerin und der britische Produzent geraten sich regelmäßig über die Frage in die Haare, welche Süßigkeit aus ihrer jeweiligen Heimat besser ist.

Tim Tams vs. Penguins

Margot Robbie votiert dann für Tim Tams. Die Schokokekse sind in ihrem Geburtsland Australien ein Verkaufsschlager. Sie bestehen aus zwei Lagen Biskuit, die von einer Schokoladencremefüllung getrennt sind. Tom Ackerley hält dann im häuslichen Streit mit Penguins aus seiner britischen Heimat dagegen. Der Snack ähnelt im Prinzip den Tim Tams, ist aber etwas dicker.

Heikel an der Sache: Die australischen Tim Tams basieren auf den britischen Penguins. Der Erfinder der Tim Tams wollte Down Under eine ähnliche Süßigkeit etablieren wie der Penguin, nur noch besser. Die Rivalität zwischen Penguin und Tim Tam ist ein Klassiker im Verhältnis zwischen Großbritannien und Australien. Margot Robbie und Tom Ackerley sind nicht das einzige binationale Paar, das darüber in Streit gerät.

Margot Robbie und Tom Ackerley: Gemeinsame Produktionsfirma LuckyChap

Ansonsten halten Margot Robbie und Tom Ackerley ihr Privatleben geheim. Sie verraten nur, dass sie 24 Stunden am Tag aufeinander kleben, wenn nicht berufliche Verpflichtungen eine räumliche Trennung notwendig machen.

Das Paar arbeitet auch zusammen. 2014 gründeten sie mit den befreundeten Produzenten Josey McNamara und Sophia Kerr die Produktionsfirma LuckyChap Entertainment.

Mit LuckyChap Entertainment hat das umtriebige Paar nicht nur Robbies Mega-Hit "Barbie" produziert, sondern auch das Amazon-Prime-Phänomen "Saltburn".