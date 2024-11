Film Superman: Neuer Trailer kommt im Dezember

James Gunn - Marvel Comic-Con - San Diego Convention Center - July 23rd 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 11:00 Uhr

Der Trailer zu ‚Superman‘ wird voraussichtlich Mitte Dezember veröffentlicht.

James Gunns kommende Adaption der erfolgreichen DC-Comicserie wird im Juli 2025 in die Kinos kommen, aber ‚Collider‘ hat nun verraten, dass der erste Blick auf den Actionfilm schon in den Wochen vor Weihnachten zu sehen sein wird. Das Outlet behauptet, dass es „vorläufig erwartet“ wird, dass der Trailer Mitte Dezember online gehen wird. Er soll vor den ersten Vorführungen von ‚Mufasa: Der König der Löwen‘ in den Kinos zu sehen sein, aber zu diesem Zeitpunkt sei „noch nichts in Stein gemeißelt“.

Erst kürzlich hat Regisseur James angedeutet, dass David Corenswet als Titelfigur die Leute „umhauen“ werde. Während einer Podiumsdiskussion auf der New York Comic Con am Wochenende sagte Gunn: „Wir stecken mitten im Schnitt. David Corenswet wird die Leute verdammt nochmal umhauen. Er ist der Filmstar, von dem jeder träumt, es zu sein. Ich glaube nicht, dass irgendjemand wirklich versteht, wie tief das Talent dieses Kerls dramatisch und komödiantisch reicht. Er ist wahrscheinlich der beste physische Actionstar, mit dem ich je gearbeitet habe.“

Der ‚Guardians of the Galaxy‘-Regisseur fügte hinzu, dass die Fans in naher Zukunft einen ersten Blick auf den Film werfen können, gab jedoch zu, dass ein Trailer nicht „zu früh“ erscheinen werde. Er sagte: „Ich fühle mich gut dabei und ich bin wirklich hart bei den Dingen, also war es fantastisch … Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir einen Trailer sehen, aber es wird auch nicht zu früh sein.“