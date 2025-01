Film Sydney Sweeney: Rolle in ,Die Maske des Roten Todes‘

Sydney Sweeney - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 09:00 Uhr

Die Darstellerin soll in Gesprächen für eine Rolle in dem neuen Film sein.

Sydney Sweeney soll in Gesprächen für eine Rolle in ,Die Maske des Roten Todes‘ sein.

Die ,Wo die Lüge hinfällt‘-Schauspielerin wird eine Rolle in A24 und Picturestarts neuer Interpretation von Edgar Allen Poes gleichnamiger Kurzgeschichte übernehmen, darüber berichtet ,Deadline‘.

Charlie Polinger wird das Drehbuch für das Projekt schreiben und die Regie führen, sowie neben Lucy McKendrick als ausführender Produzent fungieren. Poes Kurzgeschichte handelt von einem Prinzen, der versucht, dem Roten Tod, einer gefährlichen Seuche, zu entgehen, indem er sich in seiner Abtei versteckt. Details zur Handlung des Films werden bisher noch geheimgehalten. Insider erklärten gegenüber der Publikation, dass der Film in diesem Jahr gedreht wird. Der ,Euphoria‘-Star ist im Moment sehr beschäftigt, weil sie aktuell Paul Feigs Adaption des Romans ,Das Hausmädchen‘ mit den Stars Amanda Seyfried, Michele Morrone und Brandon Sklenar dreht. In einer Inhaltsangabe des kommenden Films, der im Dezember dieses Jahres in die Kinos kommt, heißt es: „Millie (Sydney Sweeney) ist eine junge Frau, die ihr Leben auf die Probe stellt und erleichtert ist, einen Neuanfang als Hausmädchen für Nina (Amanda Seyfried) und Andrew (Brandon Sklenar), ein wohlhabendes Paar aus der Oberschicht, machen zu können. Schon bald erfährt sie jedoch, dass die Geheimnisse der Familie viel gefährlicher sind als ihre eigenen.“