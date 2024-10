Film Sydney Sweeney: Rolle in ‚Scandalous‘

Sydney Sweeney - May 2024 - Met Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2024, 16:00 Uhr

Die Darstellerin wird Kim Novak in dem neuen Film verkörpern.

Sydney Sweeney wird Kim Novak in ‚Scandalous‘ verkörpern.

Die 27-jährige Schauspielerin wird die Rolle der „Vertigo-Ikone“ in dem Projekt übernehmen, das die Geschichte der Liebesaffäre des Stars mit dem legendären Tänzer und Rat Pack-Sänger, gespielt von David Jonsson, im Jahr 1957 erzählt.

Der Miramax-Film, der das Regiedebüt von ‚Euphoria‘-Co-Star Colman Domingo markiert, wird in Produktion gehen, sobald das Duo die Arbeit an der dritten Staffel der HBO-Dramaserie abgeschlossen hat. Die ‚Anyone But You‘-Darstellerin wird nicht nur in dem Film mitspielen, sondern neben Tani Cohen und Bobby Rock ‚Scandalous‘ auch produzieren, während Matthew Fantaci das Drehbuch schreibt. Davis Jr. und Novak lernten sich 1956 in der ‚Steve Allen Show‘ kennen und gingen später eine romantische Beziehung ein. Das gemischtrassige Paar war in einer Zeit der Rassenspannungen in den USA sowohl in Hollywood als auch außerhalb Gegenstand heftiger Kritik, wobei Harry Cohn, der Chef von Columbia Pictures, der ‚I’ve Gotta Be Me‘-Sängerin damit drohte, dass sie die Beziehung beenden solle. 1958 verfasste ein Kolumnist aus Chicago eine Enthüllung über die Liebesaffäre und behauptete, sie hätten vor zu heiraten, was beide jedoch bestritten. Die Geschichte verbreitete sich schnell im ganzen Land. Davis heiratete 1958 eine schwarze Frau namens Loray White, während Novak sieben Jahre später den weißen Schauspieler Richard Johnson heiratete. Obwohl weitere Details zur Handlung noch nicht enthüllt wurden, wird ‚Scandalous‘ wahrscheinlich die Geschichte dieser Ereignisse und der Folgen der Liebesaffäre des Paares folgen.