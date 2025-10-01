Stars Sydney Sweeney und Scooter Braun ‚haben viel gemeinsam‘

Sydney Sweeney attends the Americana special screening LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 09:00 Uhr

Die beiden Stars sollen einander seit einigen Wochen locker daten.

Sydney Sweeney und Scooter Braun sollen eine „echte Verbindung“ haben.

Die 28-jährige Schauspielerin und der 44-jährige Musikmanager daten sich seit einigen Wochen locker und haben schnell festgestellt, dass sie „viel gemeinsam haben“. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘: „Er findet, dass sie klug, freundlich und lustig ist, und sie schätzt, dass er sie wirklich so sieht, wie sie ist – jenseits des ganzen Rummels.“

Sydneys Freunde seien „wirklich glücklich über diese Beziehung“, während auch Scooters Freunde „froh sind, ihn mit Sydney zu sehen“. Der Insider verriet: „Sie sagen, es ist lange her, dass sie ihn so gefestigt in einer Beziehung gesehen haben, und sie merken, wie sehr er sie bewundert.“

Das Promi-Duo war Anfang des Jahres gemeinsam bei Jeff Bezos‘ Hochzeit in Italien, und in den letzten Wochen kamen Gerüchte über eine aufkeimende Romanze auf. Der Insider fügte hinzu: „Was Sydney bei Jeff Bezos‘ Hochzeit wirklich auffiel: Alle anderen versuchten, sie anzubaggern – aber Scooter nicht. Er hat sie nicht so verfolgt wie die anderen, und genau das hat ihre Aufmerksamkeit geweckt und ihr das Gefühl gegeben, dass seine Absichten echt sind.“ Für beide Stars fühle sich ihr Verhältnis „leicht und natürlich“ an. „Die Menschen in ihrem engsten Umfeld auf beiden Seiten freuen sich darüber“, betonte der Insider.

Sydney hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, gab jedoch in einem früheren Interview zu, dass sie sich noch immer in ihrem Ruhm „zurechtfinden“ müsse. Die Schauspielerin – die in großen Film- und Serienproduktionen wie ‚Euphoria‘ und ‚The White Lotus‘ mitgewirkt hat – sagte 2023 gegenüber dem ‚ES‘-Magazin: „Ich glaube, ich navigiere das immer noch täglich, weil ich gegenüber der Öffentlichkeit und meinen Fans so authentisch und offen wie möglich sein möchte. Und ich glaube, das bin ich auch. Ich rede viel, ich bin sehr offen – wahrscheinlich wird mir das irgendwann schaden –, aber ich weiß nicht, wie Menschen sich hinter einem Image verstecken können.“