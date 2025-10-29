Film Sylvester Stallone enthüllt, welcher seiner Filme am besten gealtert ist

Sylvester Stallone in Demolition Man - 1993 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2025, 11:00 Uhr

Der Hollywood-Star hat in vielen Blockbustern mitgespielt - diesen Film liebt er bis heute.

Sylvester Stallone denkt, dass ‚Demolition Man‘ von all seinen Filmen am besten gealtert ist.

Der Hollywood-Star spielte in dem Film Detective John Spartan, der im Jahr 2032 aus einem Kälteschlaf-Gefängnis entlassen wird, um einen alten und gefährlichen Feind namens Simon Phoenix (Wesley Snipes) zu fassen – einen psychopathischen Killer, der zusammen mit ihm eingesperrt war. Der Science-Fiction-Actionfilm erschien 1993.

In einem Interview mit dem Magazin ‚GQ‘, in dem Stallone seine wichtigsten Filmrollen Revue passieren ließ, sagte er über ‚Demolition Man‘: „Ich finde, das war ein großartiger Film. Er ist einer der wenigen, die wirklich Bestand haben – und er ist fast schon Realität geworden. [Er zeigt] die ‚Verweichlichung‘ der Gesellschaft, alles ist so sanft. Ich fand das damals sehr, sehr zeitgemäß. Und ich fand, er war wirklich gut gemacht.“

Der 79-Jährige lobte Wesley Snipes dafür, in ‚Demolition Man‘ einen „sehr einprägsamen“ Bösewicht geschaffen zu haben. „Wesley war wild. Er ist ein wilder Typ – voller Energie, ein guter Kämpfer. Als wir die Tritt-Szenen drehten, gab es manchmal solche Metallplatten, damit er richtig zutreten konnte – und ich habe das gespürt, und das war gut“, erzählte der Schauspieler. „Aber Wesley, der hat da richtig tief gegraben und eine sehr erinnerungswürdige Figur geschaffen. [Er hat] mit seinen Haaren und seiner Stimme gespielt – er war einfach gut.“

Snipes habe sich damals „auf dem Höhepunkt seines Könnens“ befunden. Stallone bedankte sich außerdem beim Produktionsteam des von Marco Brambilla inszenierten Films und erinnerte sich an die „zwei gefährlichsten Stunts“, die er je gemacht habe. Detective John wurde dabei von einer riesigen Metallklaue gepackt, die den Schauspieler herumwirbelte. „Diese gewaltige Klaue – manchmal versagten die Hydrauliken, und die Kraft dieser Metallarme hätte dich zerreißen können“, enthüllte der ‚Rocky‘-Darsteller.