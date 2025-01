Musik SZA: Gemeinsames Album mit Kendrick Lamar?

SZA - Glastonbury 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.01.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin würde gerne die Chance ergreifen, mehr musikalische Projekte mit ihrem Kumpel zu verwirklichen.

SZA würde „liebend gerne“ ein Album mit Kendrick Lamar aufnehmen.

Die ‚Saturn‘-Sängerin hat bereits eine ganze Reihe von Kollaborationen mit dem Hip-Hop-Superstar veröffentlicht, von ‚Doves in the Wind‘ (2017) und ‚All the Stars‘ (2018) bis hin zu ‚30 For 30‘ von ihrer Neuauflage von ‚SOS‘ (‚LANA‘) im Dezember. Dazu kommen die Tracks ‚Luther‘ und ‚Gloria‘ auf Kendricks aktueller LP ‚GNX‘.

SZA schätzt jede Möglichkeit, mit dem „genialen“ Rapper zusammenzuarbeiten und würde gerne die Chance ergreifen, ein ganzes Album mit ihrem Musikerkollegen zu machen. In der Sendung ‚Sherri‘ plaudert der Star aus: „Das würde ich lieben. Ich denke, das wäre fantastisch. Er ist so ein Genie. Und ein Teil seines Genies ist, dass er so schwer fassbar und so mysteriös ist und ich liebe das.“

Bei ‚GNX‘ hatte SZA zunächst keine Ahnung, auf welchen Tracks ihr Gesang landen würden. Trotzdem war sie mit ihren Takes einverstanden. „Ich weiß nicht, was los ist, genauso wie du nicht weißt, was los ist. Als ‚Luther‘ herauskam, sagte ich, ‚Okay, das ist der Gesang, den wir verwenden, Punkt.‘ Dasselbe bei ‚Gloria‘“, schildert sie.

Die 35-Jährige lobt den ‚HUMBLE‘-Hitmacher dafür, dass er trotz seines Ruhms „geerdet“ bleibt. „Er ist ein großer Teil meiner Herumtasten- und Finden-Ära, weil ich auf seine Expertise vertraue“, erklärt die Künstlerin. „Er ist so gut darin, Ja zu sagen, aber auf dem Boden zu bleiben. Also sage ich einfach: ‚Bring mir bei, was du weißt, Sensei.’“