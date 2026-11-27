Musik Take That schließen Comeback von Jason Orange aus: ‚Das ist jetzt Take That‘

Take That -Coronation Concert at Windsor Castle on May 7, 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2026, 11:00 Uhr

Take That können sich eine Rückkehr von Jason Orange zur Band nicht vorstellen. Gleichzeitig feiert das Trio die Veröffentlichung seines neuen Albums 'Dreamers'.

Take That planen offenbar keine Rückkehr von Jason Orange.

Die verbliebenen drei Bandmitglieder sind sich einig, dass sie auch künftig als Trio weitermachen wollen. Howard Donald machte deutlich, dass er nicht daran glaubt, dass sein ehemaliger Kollege jemals wieder zur Gruppe zurückkehren wird. Seit zwölf Jahren stehen Take That bereits ohne Jason auf der Bühne. Der Sänger hatte die Band 2014 verlassen und sich seitdem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Dennoch hatten Fans immer wieder über ein mögliches Comeback spekuliert. Im Gespräch mit ‚The i Paper‘ räumte Howard nun allerdings mit diesen Hoffnungen auf.

Als Frontmann Gary Barlow über die Zukunft der Band sprach, erklärte er: „Das ist jetzt Take That, oder?“ Howard ergänzte, selbst wenn Jason morgen anrufen und fragen würde, ob er wieder einsteigen könne, halte er eine Rückkehr für ausgeschlossen. Mark Owen reagierte lachend: „Das hast du jetzt einfach beschlossen?“ Howard scherzte daraufhin, dass Mark Jason vermutlich schon immer zurück in der Band haben wollte. Mark widersprach jedoch und betonte, dass Jason seiner Meinung nach gar nicht zurückkehren wolle. Howard stellte abschließend klar: „Aber ich bin mit uns dreien wirklich glücklich.“ Mark bezeichnete die Besetzung als Trio ebenfalls als „sehr natürlich“.

Die Aussagen fallen mit der Veröffentlichung von ‚Dreamers‘ zusammen. Das zehnte Studioalbum der Band ist ihrer Ansicht nach das stärkste Werk seit der Entscheidung, zu dritt weiterzumachen. Anders als viele Künstler ihrer Generation, die vor allem auf Nostalgie setzen, wollen Take That weiterhin neue Musik veröffentlichen. Auch die Reunion von Oasis kam in dem Interview zur Sprache. 2025 waren Liam und Noel Gallagher nach jahrelangem Streit erstmals seit 16 Jahren wieder gemeinsam auf Tour unterwegs.

Auf den Hinweis, Oasis hätten neue Musik ausgeschlossen, entgegnete Gary scherzhaft, die Rocker hätten ursprünglich auch keine Tour geplant. Howard witzelte daraufhin: „Ich frage mich, ob Noel und Liam jemals zusammensaßen und gesagt haben: ‚Kommt schon, Take That haben es doch auch geschafft.'“ Gary fügte lachend hinzu: „‚Wenn diese Idioten das hinkriegen, schaffen wir das auch!'“