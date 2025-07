Musik Take That wurden von Stock Aitken Waterman abgelehnt

Take That - 1990 -Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2025, 11:00 Uhr

Take That wurden vom Musikproduzententeam Stock Aitken Waterman abgelehnt.

Die legendäre Boyband der 1990er – ursprünglich bestehend aus Robbie Williams (51), Gary Barlow (54), Mark Owen (53), Jason Orange (55) und Howard Donald (57) – verkaufte weltweit über 45 Millionen Tonträger und hatte 17 Top-5-Singles in den britischen Charts, davon 12 auf Platz eins.

Doch die erfolgreichen Produzenten Mike Stock (73), Matt Aitken (68) und Pete Waterman (78), die u. a. mit Kylie Minogue (57), Rick Astley (59) und Jason Donovan (57) zusammen arbeiteten, hatten kein Interesse daran, Take That unter Vertrag zu nehmen. Der Grund: Die Bedingungen des damaligen Managements der Band seien „herabwürdigend“ gewesen.

Stock erzählte jetzt in der ‚Daily Star‘-Kolumne ‚Wired‘: „Wir haben Take That tatsächlich abgelehnt. Wir haben nicht wirklich erkannt, was das war.“ Waterman stimmte zu: „Wir haben es wegen des Managements abgelehnt. Die Bedingungen, die sie anboten, waren herabwürdigend.“ Der Produzent fügte hinzu, dass man einen Wert in den Musikern sehen müsse, sonst ergebe eine Zusammenarbeit keinen Sinn. „Wir waren zu der Zeit sehr gefragt, also sagten wir einfach nein. Das hatte nichts mit Gary und den Jungs zu tun. Es hat einfach nicht gepasst.“

Take That lehnten Stock Aitken Waterman also ab. Eine andere Band hingegen hätten sie gerne gehabt: Pete Waterman glaubt, dass eine Zusammenarbeit zwischen seinem Team und den Pet Shop Boys – Neil Tennant (71) und Chris Lowe (65) – etwas Besonderes gewesen wäre. Er fügte hinzu: „Ich denke immer noch, dass Stock Aitken Waterman und die Pet Shop Boys zusammen großartig gewesen wären.“

Im Januar kamen Stock Aitken Waterman wieder in ihrem ehemaligen Studio – dem sogenannten ‚Hit Factory‘ in Vine Yard, Borough, Süd-London – zusammen, um eine Blue Plaque der Southwark Heritage Association für ihren immensen Beitrag zur britischen Musik entgegenzunehmen. Aitken sagte vor der Enthüllung zur anwesenden Menge: „Was für eine große Ehre, und danke, dass ihr alle gekommen seid. Es war ein ganz besonderer Ort für uns.“