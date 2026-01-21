Musik Taylor Swift als jüngste Frau in der Songwriters Hall of Fame aufgenommen

Taylor Swift - Wembley 15 August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 19:30 Uhr

Taylor Swift wird Geschichte schreiben: Die 36-jährige Sängerin und Songwriterin wird als jüngste Frau überhaupt in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

Möglich wurde ihre Aufnahme, da es inzwischen 20 Jahre her ist, dass sie ihre Debütsingle ‚Tim McGraw‘ veröffentlichte und damit offiziell die Voraussetzungen für eine Nominierung erfüllte. Die feierliche Aufnahme soll bei der 2026 Induction and Awards Gala am 11. Juni in New York stattfinden.

Swift war bereits 2010 von der Organisation ausgezeichnet worden, als sie den Hal David Starlight Award erhielt, der an besonders vielversprechende Nachwuchstalente im Bereich Songwriting vergeben wird. Sie ist nun die erste Künstlerin, die diesen Preis erhalten hat und später in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen wird.

Neben Swift gehören in diesem Jahr auch Alanis Morissette, Kenny Loggins sowie KISS-Mitglieder Paul Stanley und Gene Simmons zu den Geehrten. Zudem werden mehrere nicht auftretende Songwriter aufgenommen, darunter Walter Afanasieff, Terry Britten, Graham Lyle und Christopher „Tricky“ Stewart. Afanasieff ist unter anderem als Co-Autor zahlreicher Mariah-Carey-Hits bekannt, darunter ‚Hero‘ und ‚All I Want for Christmas Is You‘. Britten und Lyle schrieben Klassiker wie ‚What’s Love Got to Do with It‘ für Tina Turner, während Tricky Stewart für Songs wie ‚Umbrella‘ von Rihanna und Beyoncés ‚Single Ladies‘ verantwortlich ist.

Der Vorsitzende der Songwriters Hall of Fame, Nile Rodgers, erklärte in einem Statement: „Die Musikindustrie basiert auf dem unglaublichen Talent von Songwritern, die unvergessliche Songs erschaffen. Ohne ihre Kunst gäbe es keine Tonaufnahmen, keine Konzerterlebnisse und keine engagierten Fans. Alles beginnt mit dem Song und seinem Schöpfer.“ Rodgers fügte hinzu: „Wir sind stolz darauf, einige der kulturell bedeutendsten Komponisten der Musikgeschichte zu ehren. Die diesjährige Auswahl zeigt ikonische Werke und steht zugleich für genreübergreifende Einheit.“

Nicht alle Nominierten schafften es in die Endauswahl. Zu den Künstlern, die in diesem Jahr leer ausgingen, zählen unter anderem LL Cool J, Pink, David Byrne von den Talking Heads, Sarah McLachlan sowie mehrere Mitglieder der Go-Gos.