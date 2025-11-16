Musik Taylor Swift fliegt für Musikvideodreh nach London

Taylor Swift - Miami Hard Rock Stadium on August 18, 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.11.2025, 13:00 Uhr

Taylor Swift fliegt für Musikvideodreh nach London.

Taylor Swift fliegt nach London, um ihr nächstes Musikvideo zu drehen.

Die 35-jährige Sängerin wird Berichten zufolge nächste Woche in Großbritannien sein, um ein Promo-Video zu ihrem ‚The Life Of A Showgirl‘-Track Elizabeth Taylor zu drehen – weil sie der verstorbenen Schauspielerin mit einer Hommage an deren frühes Leben in der Stadt Ehre erweisen möchte. Ein Insider sagte der ‚Sun on Sunday‘ in der ‚Bizarre‘-Kolumne: „Taylor ist super aufgeregt, wieder in London zu sein und für ihr neues Musikvideo zu drehen. Elizabeth Taylor ist eine britische Ikone, und Taylor möchte ihr Respekt zollen, indem sie Szenen in der Hauptstadt filmt. Taylor hat immer über ihre Liebe zu London geschrieben, und das Video wird verschiedene Orte in der Stadt zeigen.“

Dame Elizabeth, die 2011 im Alter von 79 Jahren starb, wurde in Hampstead im Norden Londons geboren, und an ihrem Elternhaus erinnert eine blaue Plakette daran, dass sie dort lebte, bevor ihre Familie nach Los Angeles zog, als sie sieben Jahre alt war. Taylor hatte zuvor verraten, dass sie sich zu der achtmal verheirateten Leinwandlegende hingezogen fühlte, nachdem deren Sohn, Chris Wilding, sie in einem Interview mit seiner Mutter verglichen hatte. In einem auf TikTok veröffentlichten Video erklärte Taylor: „Meine Eltern haben mir diesen Clip geschickt, in dem Elizabeth Taylors Sohn etwas sehr Schmeichelhaftes sagte – dass, wenn es eine Person gäbe, die er heute mit seiner Mutter vergleichen würde, was Persona und … das Chaos um uns herum angeht, dann wäre das ich. Ich war so geschmeichelt davon.“

Die ‚Fate of Ophelia‘-Sängerin begann, Ideen mit ihrem Verlobten Travis Kelce auszutauschen, während sie an den Songtexten arbeitete. Sie fügte hinzu: „Ich habe sofort angefangen, mit Travis darüber zu sprechen. Ich redete und redete über Elizabeth Taylor, darüber, was ich alles an ihr liebte … wie sie sich bis ins hohe Alter immer wieder neuen Herausforderungen stellte.“