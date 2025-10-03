Stars Taylor Swift ist dankbar für ihren ‚heißen besten Freund‘ Travis Kelce

Bang Showbiz | 03.10.2025, 11:00 Uhr

Die Popsängerin schwärmt von ihrem Verlobten und bezeichnet ihn als "Mittelpunkt jeder Party".

Taylor Swift hat Travis Kelce als ihren „heißen“ besten Freund bezeichnet.

Die ‚Cruel Summer‘-Sängerin verlobte sich kürzlich nach über zwei Jahren Beziehung mit dem Tight End der Kansas City Chiefs. Sie findet, dass er das ultimative „Ziel“ dessen ist, was sie sich bei einem Partner wünscht.

Im Gespräch mit Fleur East, Will Best und James Barr in der ‚Hits Radio Breakfast Show‘ schwärmte die Musikerin über ihren Partner: „Er ist ein Knaller. Er ist einfach die unterhaltsamste Person, der Mittelpunkt jeder Party, selbst wenn es nur wir beide sind. Das ist doch das Ziel, oder? Einen besten Freund zu finden, den man heiß findet.“

Die 35-Jährige ist eng befreundet mit Ed Sheeran und gab zu, dass er wahrscheinlich auf ihrer Hochzeit mit Travis auftreten wird, weil er das Performen so liebt. Auf die Frage, ob Ed ihr Hochzeitssänger sein werde, verriet sie: „Ich meine, es wäre schwer, ihn davon abzuhalten, denke ich! Er sagt ständig: ‚Ich werde immer gefragt, auf Hochzeiten zu singen‘, und dann denkt man sich: ‚Ed, wenn es eine Bühne gibt, weißt du, dass du darauf stehst!‘ Er weiß, was die Leute wollen, und er will den Leuten geben, was sie wollen.“

Die Liebe zur Musik und zur Bühne verbinde die beiden Stars. „Es ist eigentlich gar nicht so schwer, einen von uns beiden zu irgendetwas zu überreden, auf einer Bühne zu stehen!“, plauderte die Chartstürmerin aus.

Taylors erstes Radio-Interview seit 2019 fiel mit der Veröffentlichung ihrer neuen Platte ‚The Life of a Showgirl‘ am Freitag (3. Oktober) zusammen. „Eines, das ich an diesem Album wirklich aufregend finde, ist, dass es oft eine Verzögerung gibt zwischen dem Zeitpunkt, an dem ich ein Album mache, und dem Zeitpunkt, an dem es veröffentlicht wird. Bei meinem letzten Album ‚Tortured Post Department‘ war ich, als es herauskam, an einem völlig anderen Punkt in meinem Leben“, erzählte der Popstar. Das sei bei ‚The Life of a Showgirl‘ ganz anders: „Bei diesem hier würde ich sagen, dass dieses Album einen vollständigen und totalen Schnappschuss davon bietet, wie mein Leben gerade aussieht.“