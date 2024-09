Stars Taylor Swift: Jason Kelce ist von ihrem Ruhm überfordert

Taylor Swift at MTV Video Music Awards - Getty - September 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.09.2024, 14:04 Uhr

Taylor Swifts Berühmtheit überwältigt den Bruder ihres Freundes Travis Kelce.

Die ‚Shake it Off‘-Hitmacherin (34) ist seit letztem Sommer mit NFL-Star Travis (34) zusammen. Dessen Bruder Jason (36), ehemals Spieler der Philadelphia Eagles, hat nun offen darüber gesprochen, wie es sich auswirkt, den erstaunlichen Status ihres Ruhms aus nächster Nähe zu sehen.

Der Sportler erzählte den Co-Moderatoren der ‚94WIP Morning Show‘, Joe DeCamara und Jon Ritchie: „Es ist eine Menge. Es gibt viele Leute, die zu jeder Zeit aufmerksam sind, was manchmal positiv und negativ ist.“ Jason fügte hinzu, dass es manchmal unmöglich sein kann, zu versuchen, „privat“ zu sein und „sein Leben zu leben“ mit Taylors Bekanntheitsgrad. Er betonte jedoch auch, dass er es erstaunlich finde, zu sehen, wie sie positiv damit umgeht, im Rampenlicht zu stehen: „Ich denke, dass sie eine solche Fangemeinde und eine solche Kontingenz und eine Menge Leute aufgebaut hat, die sie wirklich, wirklich lieben, dass es gleichzeitig wirklich cool ist.“

Jason gab auch zu, dass er und Travis nie auch nur annähernd an den verrückten Zustand der Fanverehrung herangekommen sind, den Taylor erlebt hat, und fügte hinzu: „Wenn ich an große Namen in der Musik denke, die über so eine lange Zeit durchgehalten haben, und an die Art und Weise, wie sie berühmt geworden ist, fühlt es sich an, als würden sie alle irgendwie dazu kommen. Sie ist auf dem Niveau von Bruce Springsteen – gleichauf.“ Er sagte auch über seine Bewunderung für die Sängerin und ihren professionellen Perfektionismus: „Sie ist so talentiert, dass es lächerlich ist. Nicht nur als Sängerin, sondern auch als Songwriterin. Was die Produktion angeht, ist sie in jede Facette involviert. Ich denke, was an ihr so beeindruckend ist, ist, dass sie so selbstbeherrscht ist. Sie ist so in all das involviert. Ich denke, dass viele dieser Jungs großartige Künstler sind, und das ist es, was der Beruf ausmacht, aber wenn man sowohl der großartige Künstler als auch der großartige Business Manager sowie der großartige Produzent sein kann und, wenn man all diese Hüte trägt, ist es für mich einfach bemerkenswert, dass sie all das kann.“