Musik Taylor Swift: Sabrina Carpenter ist die nächste große Ikone

Taylor Swift and Sabrina Carpenter - New Orleans eras tour october 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024, 14:00 Uhr

Taylor Swift hat Sabrina Carpenter als „echte“ Ikone gefeiert, nachdem sie ihren einzigen freien Tag auf Tour für ihr Überraschungsduett genutzt hatte.

Der 34-jährige Pop-Megastar brachte die 25-jährige ‚Bed Chem‘-Sängerin am Wochenende bei ihrem Stopp der ‚Eras Tour‘ in New Orleans mit auf die Bühne, wo die beiden akustische Interpretationen von Sabrinas Hits ‚Espresso‘ und ‚Please Please Please‘ und Taylors ‚Is It Over Now?‘ gemeinsam sangen. Die ‚Shake It Off‘-Hitmacherin hat Sabrina danach dafür gelobt, dass sie sich alle Mühe gegeben habe, den Fans einen „Überraschungsmoment“ zu bescheren, und sie als „Pop-Prinzessin unserer Träume“ bezeichnet.

Neben einer Reihe von Fotos vom Konzert reflektierte Taylor auf Instagram: „Wow, New Orleans. Ich lächle immer noch, wenn ich an dieses wunderbare Wochenende denke. Die Stadt empfing uns wirklich mit offenen Armen (mit Freundschaftsarmbändern an diesen metaphorischen Armen) und feierte die Tour mit so viel Flair. Eines der Dinge, an die ich mich von diesem Wochenende immer erinnern werde, war, dass wir das Publikum mit einem Auftritt der Pop-Prinzessin unserer Träume überraschen durften: @sabrinacarpenter. Randnotiz: Sie hatte einen Tag frei von ihrem sehr vollen Tourplan. Ihre Show ist körperlich anstrengend und spektakulär, und sie hätte sich in ihrer Freizeit ausruhen können. Einer der Gründe, warum ich sie so sehr respektiere, ist, dass sie solche Dinge tut, sich alle Mühe gibt, den Fans einen Überraschungsmoment zu bereiten, den sie nicht erwartet haben. Sie ist so echt, wie es nur geht, und ich bin so dankbar, dass sie das für uns getan hat.“ Nach dem Auftritt gab Sabrina zu, dass Taylors Konzert aber die „einzige Bühne“ war, die sie an ihrem freien Tag betreten wollte. Sie schrieb auf Instagram: „Die einzige Bühne, die ich jemals an einem freien Tag sehen möchte! Danke, dass du spät gearbeitet hast, danke, dass du Sängerin bist und danke, dass ich dabei sein durfte.“

Sabrina ist derzeit auf ihrer ‚Short n‘ Sweet‘-Tour unterwegs und während eines kürzlichen Stopps in Atlanta hat sie die ‚Stranger Things‘-Schauspielerin Millie Bobby Brown im Spaß „verhaftet“, weil sie „zu heiß“ sei. Sie schwärmte von der 20-jährigen Schauspielerin: „Ich bin gerade wirklich abgelenkt, weil ich dieses wunderschöne Mädchen sehe.“ Sie rief ihre Background-Tänzerinnen zu sich und sagte: „Mädels, könnt ihr rauskommen, weil ich gestürzt bin und nicht aufstehen kann. Dieses Mädchen ist so heiß.“ Sie beendete die Interaktion, indem sie ihr ein Paar rosa Handschellen reichte.