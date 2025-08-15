Musik Taylor Swift: Sie erklärt das Orange-Thema ihres neuen ‚The Life of a Showgirl‘-Albums

Taylor Swift - Houston Texans v Kansas City Chiefs Dec 21 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 09:00 Uhr

Die Künstlerin hat das Orange-Thema ihres neuen Albums erklärt.

Taylor Swift hat das Orange-Thema ihres neuen Albums ‚The Life of a Showgirl‘ erklärt.

Die Sängerin kehrt mit ihrem neuesten Album zurück, das am 3. Oktober erscheinen wird, und sprach über ihre Verwendung der Farbe Orange im Artwork und in den Werbe-Teasern für die kommende LP.

Der Farbton soll ihre Gefühle während der Aufnahmen der LP während der „The Eras Tour“-Tour reflektieren, die für sie „überschwänglich, elektrisierend und lebendig“ gewesen sei. Bei einem Auftritt im ‚New Heights‘-Podcast mit ihrem Freund Travis Kelce und dessen Bruder Jason Kelce wurde die Künstlerin nach der Bedeutung der Farbe Orange gefragt und der Star antwortete: „Ich mochte sie schon immer … Sie fühlt sich energetisch so an, wie sich mein Leben angefühlt hat – und dieses Album handelt davon, was sich hinter den Kulissen in meinem Innenleben während [der Eras Tour] abspielte, die so überschwänglich, elektrisierend und lebendig war.“ Swift sprach zudem über die Wiedervereinigung mit den Produzenten Max Martin und Shellback für ihr zwölftes Studioalbum, nachdem sie zuvor mit den beiden an ihren Alben ‚Red‘, ‚1989‘ und ‚Reputation‘ gearbeitet hatte.