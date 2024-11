Stars Taylor Swift: Sie ist ein echter Kansas City Chiefs-Fan

Bang Showbiz | 22.11.2024, 09:00 Uhr

Taylor Swift soll ein „echter Fan“ der Kansas City Chief sein.

Der 34-jährige Popstar war seit dem Beginn ihrer Beziehung mit Travis Kelce im Jahr 2023 bei vielen NFL-Spielen zu Gast, und Chiefs-Präsident Mark Donovan verriet jetzt, dass die Beziehung der beiden Stars „nur gut“ für das Franchise gewesen sei.

Mark erzählte in einem Gespräch gegenüber ,Squawk Box‘: „Es ist eine authentische Beziehung und wir sind froh, sie mit dabei zu haben. Sie ist nur gut für uns gewesen.“ Taylor hat eine riesige Fangemeinde und Donovan fügte hinzu, dass die Fangemeinde der Künstlerin dazu beigetragen habe, den Bekanntheitsgrad der aktuellen Super-Bowl-Champions zu steigern: „Ich denke, das Beste, was ich über die ganze Beziehung und die Auswirkungen, die sie auf uns gehabt hat, sagen kann, ist: Taylor Swift ist ein authentisches Mitglied des Kansas City Chiefs Kingdom. Sie ist ein echter Fan.“ Mark bemerkte auch, dass die Fans der Chiefs Taylor ebenfalls in ihr Herz geschlossen haben: „Das ist unseren Fans und unserer Fangemeinde wichtig. Und es ist uns wichtig. Wir versuchen, das zu respektieren.” Patrick Mahomes, Travis‘ Teamkollege, behauptete zuvor, dass die Sängerin dazu beigetragen habe, die Chiefs zu einem „weltweiten Team“ zu machen.