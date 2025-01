Stars Taylor Swift spendet für die Opfer der Waldbrände

Taylor Swift - Houston Texans v Kansas City Chiefs Dec 21 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 08:00 Uhr

Die Sängerin ist aufgrund der Katastrophe am Boden zerstört.

Taylor Swift spendet für die Opfer der Feuerkatastrophe in Los Angeles.

Die 35-jährige Popikone hat sich am Donnerstag (16. Januar) auf Social Media zu Wort gemeldet, um über die verheerenden Folgen der schweren Waldbrände in Kalifornien zu sprechen. Die Flammen breiteten sich in den vergangenen Tagen und Wochen blitzschnell aus und verwüsteten über tausend Anwesen im Gebiet der Pacific Palisades. Auf Instagram schrieb Taylor: „Die Feuer in Kalifornien haben so viele Familien zerstört und es ist schrecklich mit anzusehen wie sich diese Geschichten entwickeln. So viel Leid, Verlust und Zerstörung. So viele Menschen machen gerade die schlimmste Zeit ihres Lebens durch, aber es gibt auch so viele großartige Organisationen und Gruppen, die helfen wollen, die Gemeinden wieder aufzubauen.“

Die ‚Anti-Hero‘-Interpretin beendete ihren Beitrag mit der Ankündigung selbst für die Aufbauarbeiten spenden zu wollen. Wie viel Geld genau Taylor locker machte verriet sie nicht, die Organisation ‚Direct Relief and Habitat for Humanity‘ erklärte jedoch im Gespräch mit ‚Rolling Stone‘, dass Taylor eine großzügige Spende überwiesen habe. Die Sängerin soll ein Vermögen von über einer Milliarde Dollar besitzen und wird regelmäßig von Fans für ihre Nutzung von Privatjets für kleine Strecken kritisiert, die zur Erderwärmung und damit auch zu den aktuellen Feuern Kalifornien beitragen.