Stars Taylor Swift: Travis Kelce ist ihr Traummann

14.08.2025

Taylor Swift hat Travis Kelces Werben um sie am Anfang ihrer Romanze damit verglichen, in einem romantischen John-Hughes-Film mitzuspielen.

Die 35-jährige Sängerin gab am Mittwoch (13. August) ihr Debüt im Podcast ihres Partners, des Tight Ends der Kansas City Chiefs, zusammen mit dessen Bruder Jason Kelce.

Als sie über Travis‘ gescheiterten Versuch sprach, mit einem von ihm kreierten Freundschaftsarmband ein Meet Greet über New Heights mit ihr zu bekommen, gab Taylor zu, dass sie von Kelces romantischen Gesten, mit denen er ihre Aufmerksamkeit erregen wollte, gerührt war. Swift erzählte: „Dieser Typ hat kein Meet Greet bekommen und macht jetzt jedermanns Problem daraus. Das dachte ich zuerst … Dir ist klar, dass er sich nicht einmal an unser Management gewandt hat. Er kam mit Pat [Mahomes] und dachte, da er die Dame im Aufzug kennt, könnte er mit ihr darüber reden, einfach runter in meine Garderobe zu kommen.“ Die Musikerin fügte schwärmend hinzu, dass sich Kelces Werben um sie so angefühlt habe, als würde er mit einem „Ghettoblaster vor ihrem Fenster stehen“. Taylor sagte: „Es fühlte sich eher so an, als wäre ich in einem John-Hughes-Film aus den 80ern, und er würde mit einem Ghettoblaster vor meinem Fenster stehen und sagen: ‚Ich will mit dir ausgehen!'“