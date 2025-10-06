Stars Taylor Swift über Ed Sheeran auf ihrer Hochzeit

Taylor Swift and Ed Sheeran - Eras Tour Wembley August 2024 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2025, 09:00 Uhr

Die Sängerin gesteht, dass es schwer sein wird, Ed Sheeran davon abzuhalten, auf ihrer Hochzeit aufzutreten.

Taylor Swift hat zugegeben, dass es „schwer sein wird, Ed Sheeran davon abzuhalten“, auf ihrer Hochzeit zu singen.

Die 35-jährige Popikone ist mit dem NFL-Spieler Travis Kelce verlobt und sprach nun darüber, ob ihr befreundeter Kollege Ed Sheeran auf ihrer Hochzeit auftreten wird. Taylor glaubt, dass das sehr wahrscheinlich ist, da der ‚Perfect‘-Interpret das Performen einfach zu sehr liebt. In einem Interview mit der britischen ‚Hits Radio Breakfast Show‘ wurde Taylor gefragt, ob Ed bei ihrer Hochzeit auftreten werde. Sie antwortete: „Oh, es wäre, glaube ich, schwer, ihn davon abzuhalten. Das Ding ist, er sagt immer: ‚Ich werde ständig gebeten, auf Hochzeiten zu singen.‘ Und ich so: ‚Ed, wenn es eine Bühne gibt, weißt du, dass du darauf stehen wirst.‘ Er weiß, was die Leute wollen – und er will den Leuten geben, was sie wollen.“

Taylor verriet außerdem, dass sie Ed erst vor ein paar Wochen wieder getroffen habe, als beide auf der Hochzeit von Selena Gomez und Benny Blanco in Kalifornien waren. Sie berichtete: „Ich habe [Ed] tatsächlich letztes Wochenende auf der Hochzeit einer unserer besten Freundinnen gesehen. Wir haben darüber gesprochen, wie sehr wir es geliebt haben, als er bei meiner ‚Eras Tour‘ in Wembley mit mir auf der Bühne stand. Es gibt da so eine Art seltsame geistige Verbindung zwischen uns. Und die hatten wir schon immer und wir werden sie immer haben.“

Während des Interviews sprach Taylor auch über Eds eigene Hochzeit mit seiner Jugendliebe Cherry Seaborn: „Er hatte eine großartige Hochzeit. Das war vor etwa acht Jahren, eine Waldhochzeit, mitten im Grünen.“ Ed und Cherry heirateten 2018 in seiner Heimatgrafschaft Suffolk. Das Paar hat inzwischen zwei gemeinsame Töchter.