Stars Taylor Swift und Travis Kelce: Sie haben sich schon vor fast zwei Wochen verlobt

Taylor Swift and Travis Kelce - Engagement Announcement - August 2025 - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2025, 09:00 Uhr

Die Stars haben sich vor fast zwei Wochen verlobt.

Taylor Swift und Travis Kelce haben sich bereits vor fast zwei Wochen verlobt.

Der NFL-Star und die ‚Blank Space‘-Künstlerin haben ihre Verlobung am Dienstag (26. August) in einem Instagram-Post bekanntgegeben.

Travis‘ Vater Ed Kelce verriet jetzt jedoch, dass der Sportstar seinen romantischen Heiratsantrag im Wald schon vor beinahe zwei Wochen gemacht hatte. Ed sagte in einem Interview mit News 5: „Travis hat den Antrag tatsächlich vor, oh, vielleicht zwei Wochen gemacht, vor nicht ganz zwei Wochen. Er wollte es auf diese Woche verschieben. Ich glaube, dass sie etwas unruhig wurde, aber er wollte es auf diese Woche verschieben, um etwas Großes daraus zu machen, etwas Besonderes daraus zu machen.“ Der Vater des Prominenten fügte hinzu, dass er seinem Sohn Ratschläge für das besondere Ereignis gegeben habe. Kelce erzählte: „Und ich habe ihm wiederholt gesagt, du könntest es am Straßenrand machen, an jedem anderen Ort, der es zu einem besonderen Ereignis macht … wenn du auf die Knie gehst und sie bittest, dich zu heiraten.“ Ed verriet auch, dass Taylors Vater Scott Swift dem Tight End der Kansas City Chiefs dasselbe gesagt hatte.