Stars Taylor Swift und Travis Kelce: Sie planen eine intime Hochzeit

Bang Showbiz | 29.08.2025, 11:00 Uhr

Taylor Swift und Travis Kelce sollen sich aktuell nicht auf die „königliche Hochzeit“ vorbereiten, von der manche Fans träumen.

Die Sängerin und der Tight End der Kansas City Chiefs, beide 35, hatten am Dienstag (26. August) ihre Hochzeit nach zwei gemeinsamen Jahren bekanntgegeben, was Spekulationen auslöste, dass das verliebte Paar eine große Hochzeitsfeier planen könnte.

Ein Insider teilte in einem Gespräch mit ‚Page Six‘ jetzt mit, dass die Prominenten stattdessen eine kleine, intime Zeremonie planen würden. Der Wissende fügte hinzu: „Es wird zwangloser, als die Leute denken.“ Taylor und Travis teilten die schönen Neuigkeiten ihrer Hochzeit auf ihren Accounts auf Instagram mit ihren Followern. Unter mehreren Bildern des Heiratsantrags, der im Garten von Kelces Haus in Leawood in Kansas stattfand, verkündeten die Stars: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten.“ Travis entwarf den Verlobungsring für seinen Heiratsantrag in Zusammenarbeit mit Kindred Lubeck von Artifex Fine. Der längliche Diamant ist ein alter Minen-Brillantschliff und könnte laut Experten, die von Page Six zitiert werden, bis zu 1 Million US-Dollar wert sein.