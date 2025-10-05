Stars Taylor Swift wäre eine großartige Spionin

05.10.2025

Die Sängerin ist überzeugt davon, dass sie hervorragend spionieren könnte.

Taylor Swift glaubt, sie wäre eine hervorragende Spionin.

Die ‚Love Story‘-Sängerin ist überzeugt, dass sie die Fähigkeiten besitzt, als Geheimagentin zu arbeiten – insbesondere, weil sie sich gut unauffällig bewegen kann. Diese Fähigkeit habe sie im Laufe ihres Lebens schon oft unter Beweis gestellt. In ihrem bevorstehenden Auftritt in der ‚BBC Radio 2 Breakfast Show‘ fragte Moderator Scott Mills: „Gloria Estefan wurde einst von der CIA gefragt, ob sie Spionin werden wolle. Wurdest du jemals gefragt? Du wärst eine großartige Spionin. Denk doch nur an all die Geheimnisse, die du bewahren musst.“ Taylor – die berühmt-berüchtigt einmal in einem Putzwagen versteckt zur Bühne ihrer ‚Eras Tour‘ gebracht wurde – witzelte: „Ja, aber das ist leider geheim.“ Auf die Frage, in welchen Bereichen sie als Spionin besonders gut wäre, antwortete sie: „Oh Gott, ich denke, beim Betreten und Verlassen von Gebäuden, ohne gesehen zu werden. Steck mich einfach in eine Mülltonne und roll mich rein – mir ist das ehrlich gesagt egal. Ich passe auch in eine Handtasche.“

Die 35-jährige Popikone bestätigte außerdem, dass sie ihre Freunde vorwarnt, wenn sie in einem ihrer Songs erwähnt werden, bevor die Lieder veröffentlicht werden. Sie sagte: „Wenn es echte Menschen sind, ja, dann sage ich ihnen Bescheid. Und wenn es zum Beispiel um Elizabeth Taylor geht, wenden wir uns an ihre Familie und ihr Nachlass-Team, um sie zu informieren. Und sie waren wirklich sehr freundlich.“ Auf die Frage, ob sie jemanden anrufen musste, bevor sie ihr aktuelles Album ‚The Life of a Showgirl‘ veröffentlichte, erklärte sie: „Ja, also… eine meiner besten Freundinnen aus der Schulzeit.“