Stars Taylor Swifts berühmte Freunde reisen nach New York zur Hochzeit an

Taylor Swift is seen in Greenwich Village June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 14:00 Uhr

Berichten zufolge werden Taylor Swift und Travis Kelce dieses Wochenende in New York heiraten. Viele Freunde sind schon eingetroffen.

Taylor Swifts berühmte Freunde treffen vor ihrer Hochzeit mit Travis Kelce bereits in New York ein.

Die ‚Shake It Off‘-Interpretin und der NFL-Star sollen sich an diesem Wochenende im legendären Madison Square Garden das Jawort geben. In den vergangenen Tagen wurden zahlreiche Stars an New Yorker Flughäfen gesichtet, darunter der britische TV-Moderator Graham Norton und sein Ehemann Jono McLeod. Fans erinnern sich daran, dass Taylor Graham bereits in einer Ausgabe seiner Show im Oktober eingeladen hatte. Damals sagte die Sängerin, sie lade „alle ein, mit denen ich je gesprochen habe“, und gab zu, dass das Kürzen der Gästeliste der stressigste Teil der Hochzeitsplanung gewesen sei.

Außerdem hatte Taylor sowohl Graham als auch den Schauspieler Domhnall Gleeson in ihr nächstes Musikvideo eingeladen – ein Versprechen, das sie einlöste, da beide im Video zu ‚Opalite‘ zu sehen waren. Auch die ‚Fleabag‘-Schöpferin Phoebe Waller-Bridge wurde am Mittwoch (1. Juli) in New York gesichtet, ebenso wie Travis Kelces langjährige Stylistin Danielle Salzedo. Diese teilte auf Instagram ein Video ihrer Ankunft in New York, begleitet vom Song ‚New York‘ von RÜFÜS DU SOL.

In einem Gespräch mit ‚Us Weekly‘ sagte sie kürzlich, dass Travis eine „klare Vision für seine persönliche Ästhetik“ habe und sich „definitiv selbst style“. Danielle fügte hinzu: „Ich weiß, was er mag, und ich suche ihm Optionen von Marken, von denen wir wissen, dass sie seinem Stil entsprechen.“

Berichten zufolge wurde der Madison Square Garden für die Hochzeit „komplett verwandelt“. Ein Insider verriet gegenüber ‚People‘, er habe den Veranstaltungsort „noch nie so anders gesehen“. Bereits Anfang der Woche seien mehrere Lastwagen vor der Arena gesehen worden, die Ausrüstung, Dekorationen und sogar Gras in die Halle brachten. Auch schwarze Equipment-Kisten seien aufgefallen, darunter eine mit der Aufschrift „Garden Party“ sowie eine größere mit der Bezeichnung „Mirror Ball“.