Musik Taylor Swifts neuestes Easter Egg deutet offenbar auf ein weiteres neues Album hin

Taylor Swift - Rogers Centre - Ontario - 14 11 24 - Emma McIntyre - TAS24 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.12.2025, 13:00 Uhr

Taylor Swifts neuestes Easter Egg deutet offenbar auf ein weiteres neues Album hin.

Taylor Swift arbeitet aktuell womöglich bereits an ihrem nächsten Album.

Die Popikone hat ihre Fans erneut in den Detektivmodus versetzt, nachdem ein kurzer Moment im Finale ihrer Disney+-Dokuserie ‚End of an Era‘ darauf hindeutete, dass möglicherweise bereits eine weitere Platte in Planung ist. Am Ende von Episode 6 erscheint kurz eine Texteinblendung, die Swifts Meilensteine nach der ‚Eras Tour‘ zusammenfasst. Eine Zeile hat das Internet dabei besonders in Aufruhr versetzt: „Am 3. Oktober 2025 veröffentlichte Taylor ihr 12. Studioalbum. Das größte Album ihrer Karriere.“ Nach einer dramatischen Pause erscheinen zwei weitere Worte: „Bis heute.“

Dieser Hinweis kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Swift weiterhin auf der enormen Erfolgswelle von ‚The Life of a Showgirl‘ reitet – ihrem aktuellen Chart-Topper, der ebenfalls in der Dokuserie gefeiert wird. Das Album hat bereits moderne Verkaufsrekorde gebrochen und mehrere Wochen Platz 1 belegt, was seinen Status als karriereprägendes Werk festigt. Doch die Formulierung der Texteinblendung – insbesondere das betonte „bis heute“ – hat Swifties davon überzeugt, dass sie andeutet, Album Nummer 13 stehe bereits in den Startlöchern.

Der kryptische Hinweis folgt zudem auf Taylors klare Aussage, dass sie nicht vorhabe, sich in absehbarer Zeit aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. In der ‚Late Show with Stephen Colbert‘ sprach der globale Superstar Kritiker an, die meinen, sie solle „auch mal jemand anderem den Vortritt lassen“. Mit ihrer typischen Offenheit wies sie diese Idee zurück und sagte zum Moderator: „Es gibt Ecken, in denen es heißt: ‚Gib doch mal jemand anderem eine Chance! Kannst du nicht einfach verschwinden, damit wir darüber reden können, wie gut du mal warst?‘ Und ich denke mir nur, ich will das nicht!“ Dieser Kommentar unterstreicht Taylors Entschlossenheit, auch nach fast zwei Jahrzehnten an der Spitze der Charts im Zentrum der Popkultur zu bleiben. Mit ihrer rekordbrechenden ‚Eras Tour‘, die 2023 und 2024 die Schlagzeilen dominierte, hat sie bewiesen, dass ihr Einfluss keinerlei Anzeichen von Nachlassen zeigt.