Musik Taylor Swifts ‚The Life of a Showgirl‘ bricht Spotify-Rekord vor der Veröffentlichung

Taylor Swift - The Eras Tour - Seattle 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2025, 18:14 Uhr

Taylor Swifts Album ‚The Life of a Showgirl‘ hat über fünf Millionen Vorab-Saves auf Spotify erreicht und damit ihren eigenen Rekord mit ‚The Tortured Poets Department‘ übertroffen.

Der Streaming-Gigant kündigte jetzt an, künftig jeden Mittwoch die Vorab-Save-Daten von Künstlern in den Top-10-Countdown-Seiten im Bereich Upcoming Releases der App zu veröffentlichen.

Spotify-Managerin Madeleine Bennett sagte in einer Erklärung: „Der Upcoming-Releases-Hub dreht sich darum, das zu feiern, was in der Musik als Nächstes kommt, und Countdown-Charts bringen eine völlig neue Sichtbarkeit für Veröffentlichungen, auf die Fans am meisten gespannt sind.“ Über das neue Ranking-Feature fügte sie hinzu: „Indem wir die weltweit am meisten vorab gespeicherten Releases ranken, geben wir Künstlern eine kraftvolle neue Möglichkeit, Spannung aufzubauen und ihre größten Fans vor dem Veröffentlichungstag zu erreichen.“

Spotify richtet zudem ein dreitägiges Pop-up in New York City ein, wo Swifties vor der Veröffentlichung des Albums am 3. Oktober Easter Eggs und vieles mehr entdecken können. Zusätzlich zum Album wird Taylors „glänzende“ Geschichte hinter ihrem 12. Album ab dem 3. Oktober in Kinos gezeigt. Zu einem Werbeplakat mit der Aufschrift ‚The Official Release Party of a Showgirl‘ schrieb die ‚Shake It Off‘-Sängerin am 19. September auf Instagram: „Hiermit lade ich euch zu einer ‚glänzenden‘ Soirée ein, The Official Release Party of a Showgirl: 3.–5. Oktober nur in den Kinos!

Ihr bekommt die exklusive Weltpremiere des Musikvideos zu meiner neuen Single ‚The Fate of Ophelia‘ zu sehen, dazu noch nie gezeigtes Behind-the-Scenes-Material, Schnitt-für-Schnitt-Erklärungen zu den Inspirationen für diese Musik und die brandneuen Lyric-Videos meines neuen Albums ‚The Life of a Showgirl‘.“