Film ‚Terrifier 4‘ erhält Update von Sienna-Shaw-Darstellerin Lauren LaVera

Lauren LaVera - OCTOBER 2024 - Getty - Terrifier 3 New York Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.02.2026, 18:00 Uhr

Die Schauspielerin hat eigenen Aussagen zufolge noch kein Wort des 'Terrifier 4'-Drehbuchs gelesen.

Lauren LaVera hat „noch kein einziges Wort“ des ‚Terrifier 4‘-Drehbuchs gelesen.

Die 31-jährige Schauspielerin kehrt als Final Girl Sienna Shaw im letzten Teil von Damien Leones Slasher-Reihe zurück. Nun hat LaVera verraten, dass sie die Geschichte zu ‚Terrifier 4‘ noch nicht gelesen hat, da der Regisseur das Drehbuch bislang nicht fertiggestellt habe. Im Interview mit ‚Den of Geek‘ enthüllte sie: „Ich habe noch nichts vom Drehbuch gelesen. Ich glaube nicht einmal, dass Damien es im Moment schon fertig geschrieben hat. Nach den Nachrichten, die er mir geschickt hat, und dem, was er der Presse erzählt, bin ich mir aber sicher, dass er kurz davor ist.“

LaVera ergänzte, Leone halte das ‚Terrifier 4‘-Drehbuch derzeit komplett unter Verschluss – auch vor allen Darstellern, einschließlich Art-the-Clown-Star David Howard Thornton. „Nein, er hält es wirklich komplett geheim – vor David, vor mir, vor allen anderen aus Cast und Crew. Es wird also eine Überraschung“, verriet die ‚The Well‘-Darstellerin.

Auf die Frage, was sie sich von ‚Terrifier 4‘ wünsche, sagte LaVera, sie hoffe, dass ihr Filmbruder Jonathan Shaw (Elliott Fullam) und ihre Cousine Gabbie Shaw (Antonella Rose) den Film unversehrt überstehen – und dass Sienna eine Art von Rache erhält. „Ich möchte, dass Jonathan am Leben bleibt, ich möchte, dass Gabbie gerettet wird, und ich möchte irgendeine Form von Vergeltung für Sienna – wie auch immer die aussehen mag“, erläuterte sie. Ihrer Meinung nach habe Sienna genug durchgemacht. „Ob sie überlebt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich denke, sie verdient einen Sieg“, betonte die Schauspielerin.