Musik The 1975: Das sechste Studioalbum ist in Arbeit

The 1975 - Leeds Festival 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2025, 11:00 Uhr

Matty Healy und seine Bandmitglieder arbeiten derzeit an ihrer neuen Musik, die möglichst bald auf den Markt kommen soll.

The 1975 arbeiten an einem Nachfolger für ihr Album ‚Being Funny In A Foreign Language‘ aus dem Jahr 2022.

Matty Healy und seine Bandkollegen werden in diesem Jahr nur ein einziges Mal auf der Bühne stehen, und zwar als Headliner beim kommenden Glastonbury-Festival am 27. Juni. Die freie Zeit nach ihrem Mega-Gig wollen die Musiker dazu nutzen, um Musik zu produzieren und möglichst bald ein neues Album auf den Markt zu bringen. Der Manager der ‚Love Me‘-Interpreten und Boss des Labels ‚Dirty Hit‘, Jamie Oborne, sagte im Podcast ‚The Money Trench‘ über den kommenden Auftritt: „Es ist so ein großer Gig und es ist die einzige Show, die wir dieses Jahr spielen. [Matty Healy] war der Meinung, dass es eine wirklich starke Sache wäre, wenn wir das Ganze isoliert machen. Ich habe ihm natürlich zugestimmt, wie so oft.“

Über das geplante sechste Studioalbum von The 1975 verriet Oborne: „Sie machen aktuell eine Platte. Ich weiß nicht, wann sie herauskommen wird, aber sie arbeiten daran. Ich glaube sie haben sich das Recht erarbeitet, sich Zeit lassen zu dürfen. Die Welt wird zuhören, also muss das Ganze stimmen.“ Schon jetzt höre sich die LP laut Oborne „ziemlich außergewöhnlich“ an.